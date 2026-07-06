Ouganda : les recettes du café en baisse en 38 % en mai 2026

En Ouganda, les recettes du café ont chuté en mai en raison d’une baisse des exportations et d’un affaiblissement des cours mondiaux.

Le pays a obtenu 151,7 millions de dollars américains de ses exportations de café en mai, soit une baisse d’environ 38 % par rapport aux 244,0 millions au cours du même mois l’année dernière.

Les volumes d’exportation ont également connu une baisse significative. L’Ouganda a expédié 617 491 sacs de café de 60 kg contre 793 445 sacs exportés en mai 2025, ce qui représente une baisse de plus de 22 % sur un an.

Le ministère de l’Agriculture n’a pas fourni d’explication quant à la baisse des volumes d’exportation.

Le café reste la principale source de devises étrangères de l’Ouganda et un pilier essentiel de son économie, soutenant des millions de petits exploitants agricoles dont les moyens de subsistance dépendent de cette culture.

L'Ouganda est aussi le premier exportateur de café d’Afrique et a régulièrement augmenté sa production ces dernières années, les autorités encourageant les agriculteurs à planter davantage d’arbres et à améliorer leurs rendements.

La baisse des recettes d’exportation reflète non seulement une diminution des expéditions, mais aussi un affaiblissement des cours internationaux du café après des mois de niveaux élevés, alimentés par des inquiétudes concernant l’offre dans les principaux pays producteurs.