Tanzanie : des dizaines de personnes arrêtées à la veille de manifestations

Les autorités tanzaniennes ont arrêté des dizaines de personnes à la veille de manifestations antigouvernementales prévues, dans le cadre d’une répression visant les appels en faveur de réformes démocratiques et de la libération d’une figure clé de l’opposition.

Sylvester Mangure, porte-parole de l’armée, a mis en garde dimanche contre toute manifestation, suite à l’interdiction des rassemblements politiques prononcée la semaine dernière par le gouvernement. Il a également accusé "certaines personnes", qu’il n’a pas identifiées, de "recruter des jeunes" pour qu’ils se joignent aux manifestations, ces derniers affirmant que l’armée du pays soutenait les manifestations prévues.

Les jeunes ont appelé à manifester mardi, jour du 72e anniversaire de la création du parti au pouvoir, pour réclamer des changements démocratiques et la libération du leader de l’opposition Tundu Lissu, arrêté pour trahison après avoir appelé à des réformes électorales avant les élections législatives de l’année dernière.

La présidente Samia Suluhu Hassan a remporté l’élection contestée d’octobre avec 97 % des voix, malgré un boycott généralisé et l’absence de candidats des deux principaux partis d’opposition, le Chadema, dirigé par Lissu, et l’ACT Wazalendo. Selon une commission nommée par le gouvernement, plus de 500 personnes ont été tuées au cours de trois jours de manifestations violentes contestant le processus électoral. Les organisations de défense des droits de l’homme et les dirigeants de l’opposition affirment que le bilan est bien plus lourd.

Dimanche, Mangure a demandé à la population de signaler toute personne recrutant des manifestants, tout en promettant que l’armée préserverait la paix dans le pays.

"L’armée encourage les citoyens à continuer de s’engager sans crainte dans des activités de construction nationale, et elle n’hésitera pas à prendre des mesures contre ceux qui troublent la paix, conformément à la Constitution", a-t-il déclaré.

La sécurité a été considérablement renforcée dans la capitale, Dar es Salaam, où des soldats et des policiers patrouillent les axes routiers principaux et les espaces publics. Les détracteurs affirment que ce renforcement de la présence sécuritaire vise à dissuader les manifestants. Les autorités n’ont toutefois pas indiqué que cela était lié aux manifestations prévues.

La ville accueillera également mardi sa 50e Foire commerciale internationale de Dar es Salaam, connue localement sous le nom de SabaSaba, l’un des plus grands événements commerciaux annuels du pays.

Le porte-parole de la police, David Misime, a déclaré samedi que les forces de l’ordre avaient intensifié leurs opérations et sévèrement réprimé les groupes qui auraient mobilisé des personnes pour participer à ce que les autorités qualifient de manifestations illégales.

"Des mesures sévères seront prises à l’encontre de toute personne participant aux émeutes illégales organisées via les réseaux sociaux", a déclaré Misime.

La semaine dernière, le Premier ministre Mwigulu Nchemba a indiqué que des personnes avaient été arrêtées pour avoir recruté des jeunes afin qu’ils participent aux manifestations de mardi. Il n’a pas révélé le nombre exact de personnes arrêtées.