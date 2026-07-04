Mondial 2026 : L’Égypte en 8es, un Cap-Vert grandiose sort la tête haute

Des milliers de supporters égyptiens ont envahi les rues vendredi pour célébrer la qualification historique de leur sélection en quart de finale de la Coupe du monde, après une victoire face à l’Australie à l’issue de la séance de tirs au but.

Après un match intense conclu sur un score de 1-1 au terme des prolongations, les Pharaons se sont imposés 4-2 aux tirs au but. Hossam Abdulmajid a inscrit le penalty décisif, offrant à l’Égypte sa toute première victoire en phase à élimination directe dans l’histoire de la compétition.

Entré en jeu en fin de prolongation pour la séance des tirs au but, le gardien australien Mathew Ryan n’est parvenu à stopper aucune des quatre tentatives égyptiennes. Côté australien, Harry Souttar a expédié le premier tir au-dessus de la barre, avant que le jeune Lucas Herrington, 18 ans, ne touche la transversale lors du quatrième penalty, ouvrant la voie au tir victorieux d’Abdulmajid.

Pour sa quatrième participation à une Coupe du monde, l’Égypte franchit pour la première fois le cap de la phase de groupes et poursuit son parcours, au grand bonheur de ses supporters réunis dans la nouvelle capitale du pays. L’Australie, de son côté, reste toujours sans victoire en phase à élimination directe, avec un bilan de trois défaites en autant de participations.

Le Cap-Vert tombe avec les honneurs face à l’Argentine

De son côté, le Cap-Vert a quitté la compétition avec les honneurs après une défaite spectaculaire 3-2 contre l’Argentine, championne du monde en titre.

À deux reprises, les « Blue Sharks » sont revenus au score, d’abord pendant le temps réglementaire puis en prolongation, avant de céder sur un but contre son camp de Diney Borges à la 111e minute, à la suite d’une tête de Cristian Romero.

Lionel Messi avait ouvert le score en début de rencontre, inscrivant au passage son 20e but en Coupe du monde, un nouveau record. Lisandro Martínez avait ensuite redonné l’avantage à l’Argentine à la 92e minute, mais Sidny Lopes Cabral a égalisé à la 103e d’une superbe frappe enroulée, relançant complètement le suspense.

Finalement, l’Argentine a repris les devants huit minutes plus tard et a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Elle affrontera désormais l’Égypte en quart de finale, mardi à Atlanta.

Malgré l’élimination, le parcours du Cap-Vert restera l’une des grandes révélations de cette Coupe du monde. Pour sa toute première participation, cette nation insulaire de quelque 525 000 habitants est devenue le plus petit pays de l’histoire à atteindre les huitièmes de finale.

« Je suis très fier que le Cap-Vert participe à ce tournoi. Quel que soit le résultat, nous sommes heureux. Le simple fait d’être présents ici est déjà un immense exploit, surtout pour une première participation », a déclaré le supporter Weldon Duarte à l’Associated Press.

Les performances du gardien Vozinha ont largement contribué à ce parcours historique. Âgé de 40 ans, il a notamment réalisé dix arrêts face à l’Argentine, dont cinq devant Lionel Messi. Plus tôt dans le tournoi, le Cap-Vert avait déjà surpris en obtenant des matchs nuls contre les anciens champions du monde espagnol et uruguayen, ainsi que contre l’Arabie saoudite, confirmant son statut de révélation de la compétition.