Mexique : « incroyable » sauvetage d'un mineur retouvé vivant après 14 jours sous terre

Les autorités ont indiqué que des plongeurs militaires et des équipes de secours avaient atteint Francisco Zapata Nájera après avoir pompé l’eau qui inondait les galeries de la mine d'or et d'argent effondrée le 25 mars. La présidente Claudia Sheinbaum a salué un sauvetage “incroyable”, tandis que les autorités ont confirmé la mort de deux autres ouvriers et le sauvetage d’un premier survivant quelques jours plus tôt. Cette survie exceptionnelle apporte un rare soulagement dans l’un des secteurs les plus dangereux du Mexique. Selon les autorités, l’éboulement a été provoqué par une défaillance structurelle ayant entraîné une inondation soudaine de la mine, où quatre hommes se sont retrouvés piégés tandis que 21 autres parvenaient à s’échapper. Pendant deux semaines, secouristes, techniciens, militaires et pompes spécialisées ont travaillé sans interruption avant l’évacuation du survivant vers un hôpital de Mazatlán. Le drame remet en lumière les failles persistantes de sécurité dans les mines mexicaines. En 2022, dix mineurs avaient péri dans la catastrophe d’El Pinabete, dans le Coahuila, après l’explosion de Pasta de Conchos en 2006, qui avait fait 65 morts.