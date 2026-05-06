À Puebla, le Mexique commémore sa victoire face à la France en 1862

Habillés en tenues d’époque, des figurants ont redonné vie à la bataille de Puebla, célébrant 164 ans après la victoire du général Ignacio Zaragoza face à des forces françaises plus nombreuses. Le combat, mené le 5 mai 1862 contre les forces envoyées par Napoléon III, demeure un symbole de résistance et de fierté nationale, même s’il n’a pas mis fin à l’intervention française au Mexique. Les commémorations se tiennent principalement à Puebla, lieu historique des affrontements, où ces reconstitutions attirent chaque année de nombreux participants et spectateurs. À Mexico, cette tradition a été inscrite au patrimoine culturel de la ville en 2023, confirmant son importance comme lien vivant avec l’histoire. Si le Cinco de Mayo est célébré de manière spectaculaire à Puebla, il s’est largement diffusé à l’international, en particulier aux États-Unis, où le mouvement chicano l’a investi d’une dimension politique liée à la lutte contre le racisme. Les autorités des deux pays estiment que ces célébrations renforcent la mémoire collective.