Sénégal : la finale PSG-Arsenal fait monter la ferveur des supporters

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, prévue ce samedi à Budapest, l’ambiance monte déjà d’un cran au Sénégal.

Entre campagnes de communication, fan-zones et rassemblements de supporters, les passionnés des deux clubs se préparent à vivre une soirée qui s’annonce historique.

Du côté du PSG Fan Club Sénégal, la confiance est de mise. Les supporters parisiens multiplient les initiatives pour mobiliser les fans autour de l’événement et espèrent voir leur équipe confirmer son statut au sommet du football européen.

« Cette année, nous préparons la finale avec beaucoup de sérénité. Avec toute cette ferveur, c’est comme si nous étions déjà à Budapest. Ici, c’est Dakar, mais c’est aussi un peu Paris », explique Alain Loko, membre du PSG Fan Club Sénégal.

Face à eux, les supporters d’Arsenal affichent également leur optimisme. Après avoir remporté le championnat cette saison, ils rêvent désormais d’un premier sacre en Ligue des champions.

« Nous sommes très enthousiastes. La saison est déjà réussie, mais nous attendons maintenant le bonus : la Ligue des champions. Nous espérons décrocher notre première étoile », affirme Ismaïla Diakhaté, membre de l’Association des supporters d’Arsenal.

Pour vivre pleinement cette finale, les deux camps ont même prévu de partager une même fan-zone, dans une ambiance qui s’annonce festive malgré la rivalité sportive.

Chez les supporters du PSG, les préparatifs s’intensifient. Le Collectif Virage Auteuil Sénégal promet une mobilisation encore plus importante que lors de la précédente finale.

« L’année dernière était une première. Cette année est celle de la confirmation. Nous voulons revivre ce que nous avons connu et les supporters viendront avec encore plus de confiance », souligne Pape Cheikh Sarr, coordonnateur du collectif.

Entre le rêve d’un premier titre européen pour Arsenal et l’espoir d’un nouveau sacre pour le PSG, la finale de la Ligue des champions suscite une forte attente au Sénégal, où les supporters des deux clubs s’apprêtent à vivre une soirée riche en émotions.