Football : Osimhen en tête des buteurs en Ligue des Champions

Grâce à un triplé, Victor Osimhen s'est hissé en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. L'attaquant nigérian a inscrit les trois buts de la victoire 3-0 du Galatasaray contre l'Ajax à Amsterdam mercredi.

Osimhen compte désormais six buts cette saison dans la plus prestigieuse compétition européenne. C'est un de plus que Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le club d'Istanbul a signé Osimhen en provenance de Naples cet été pour un montant record dans le championnat turc, estimé à 75 millions d'euros (86 millions de dollars).

L'attaquant de 26 ans a eu besoin de moins de 20 minutes pour réaliser son premier triplé dans la compétition. Il a ouvert le score à la 59e minute d'une tête sur un centre de Leroy Sané. À la 66e et à la 78e minute, ses tirs au but parfaitement exécutés n'ont laissé aucune chance au gardien de l'Ajax, Remko Pasveer.

"Nous avons un objectif. Nous savons ce que nous voulons et nous connaissons l'ampleur des performances requises en Ligue des champions", a déclaré Osimhen à Galatasaray TV. "Nous voulons rivaliser avec l'élite. Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons étape par étape. Nous avons les qualités individuelles nécessaires pour faire mal à toutes les équipes."

Lors des précédents matchs de Ligue des champions cette saison, il a marqué le seul but de la victoire 1-0 contre Liverpool (également sur penalty) et en a ajouté deux autres pour aider Galatasaray à battre Bodø/Glimt 3-1. Galatasaray a remporté trois matchs consécutifs et occupe la neuvième place avec neuf points à mi-parcours de la phase de championnat.

Le Paris Saint-Germain, Chelsea et le club saoudien Al-Ahli auraient tous été intéressés par Osimhen avant qu'il ne quitte Naples pour Galatasaray dans le cadre d'un prêt en septembre 2024. Il a ensuite aidé le club à remporter le championnat et la Coupe lors de sa première saison en Turquie. Il a marqué 26 buts en championnat et cinq en Coupe cette saison-là.