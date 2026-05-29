Dialogue Shangri-La : Hegseth rencontre ses troupes avant le sommet asiatique sur la défense

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'est entraîné ce vendredi avec des soldats américains stationnés à bord de l'USS Boxer à Singapour. Un moment d’échanges avec ses équipes avant les rencontres diplomatiques prévues ce week-end à l’occasion du sommet asiatique sur la défense.

Au cours de cette rencontre, Pete Hegseth a aussi tenu à motiver ces troupes, s’exprimant au nom du président américain, Donald Trump.

"Nous allons participer à toute une série de réunions aujourd’hui, et nous allons nous entretenir avec de nombreux ministres de la Défense. Certaines réunions se passeront très bien, d’autres seront vraiment ennuyeuses. Mais il est important de renforcer nos alliances avec nos partenaires et de mener à bien notre mission ici", a déclaré le secrétaire américain à la Défense. "Et pourtant, tout cela n'a aucune importance (...) sans ce que vous faites", a-t-il ajouté.

Selon le Pentagone, le discours de Pete Hegseth lors de ce sommet mettra l’accent sur "l’approche de bon sens de l’armée pour préserver les intérêts nationaux vitaux des États-Unis dans la région indo-pacifique".

La modernisation militaire rapide de la Chine et son affirmation dans la région indo-pacifique, ainsi que les inquiétudes croissantes concernant les priorités américaines, figurent parmi les principaux thèmes à l'ordre du jour du plus important sommet asiatique sur la défense, qui rassemble des dirigeants, des diplomates de haut rang et des responsables de la sécurité du monde entier.