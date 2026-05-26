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Sénégal : Ousmane Sonko prend la tête de l’Assemblée nationale

Sénégal : Ousmane Sonko prend la tête de l’Assemblée nationale
Ousmane Sonko   -  
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AP Photo

By Africanews

Sénégal

Au Sénégal, l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu ce 26 mai 2026 président de l’Assemblée nationale. Il a obtenu 132 voix sur les 133 suffrages exprimés, avec une abstention et aucun vote contre.

Cette élection s’est déroulée en l’absence d’une partie des députés de l’opposition, qui contestent la légalité de son retour à l’Assemblée en tant que député après son limogeage du poste de Premier ministre le 22 mai dernier.

Ousmane Sonko succède à Malick Ndiaye, qui avait présenté sa démission deux jours plus tôt, et prend immédiatement ses fonctions.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la réorganisation des institutions sénégalaises, après la désignation d’Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô au poste de chef du gouvernement le 25 mai.

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