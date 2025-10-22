Football : le PSG étrille le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions

Luis Enrique a indiqué vouloir réédité l'exploit de la saison dernière en remportant la Ligue des Champions. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, a tout de suite affiché ses ambitions après la victoire 7-2 du club français contre le Bayer Leverkusen mardi en Ligue des champions.

Le PSG, tenant du titre, occupe la tête du classement après un match qui a vu les deux équipes réduites à 10 joueurs en première mi-temps.

L'équipe de Luis Enrique menait 4-1 à la mi-temps en Allemagne, William Pacho ayant donné l'avantage aux visiteurs d'une tête à la septième minute.

Alex Grimaldo a manqué un penalty pour Leverkusen en frappant le poteau à la 25e minute.

Huit minutes plus tard, le capitaine de Leverkusen, Robert Andrich, a reçu un carton rouge direct après un examen VAR de son coup de coude sur Desire Doue. Mais le PSG a ensuite vu Illia Zabarnyi être expulsé pour une faute sur Christian Kofane, qui filait vers le but. Zabarnyi avait également concédé le premier penalty.

Cette fois-ci, Leverkusen a su saisir sa chance, grâce à Aleix Garcia qui a marqué.

Une frappe instantanée de Desire Doue dans la surface a redonné l'avantage au géant français à la 41e minute, puis Khvicha Kvaratskhelia a envoyé un autre tir dans la lucarne après avoir touché le poteau à la 44e minute.

À la troisième minute du temps additionnel de la première mi-temps, Doue a inscrit son deuxième but d'une frappe enroulée à ras de terre.

En l'espace de cinq minutes, Nuno Mendes avait creusé l'écart pour le PSG, mais Garcia a inscrit son deuxième but et le but du match d'une frappe lointaine dans la lucarne, offrant ainsi à ses supporters une raison de se réjouir.

Il est à noter que les célébrations de Garcia ont été discrètes et que cela n'a pas marqué le début d'une remontée, les remplaçants Ousmane Dembélé et Vitinha ayant achevé le carnage pour le PSG.

Leverkusen occupe désormais la 27e place du classement après deux matchs nuls et la défaite de mardi, tandis que le PSG, champion en titre, mène le bal après un match qui a vu les deux équipes réduites à 10 joueurs en première mi-temps.