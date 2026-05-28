Première réunion de la commission chargée de la procédure de destitution de Ramaphosa

Le Parlement sud-africain a fixé à lundi la première réunion d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations relatives au scandale « Farmgate » impliquant le président Cyril Ramaphosa, a annoncé jeudi le parti Alliance démocratique.

Cette réunion marque la prochaine étape d'une procédure de destitution à l'encontre de M. Ramaphosa, relancée ce mois-ci par la Cour constitutionnelle, ce qui constitue un revers pour le dirigeant, pour qui cette affaire a constitué un embarras majeur tout au long de sa présidence.

Ramaphosa a nié toute implication dans ce scandale, au cours duquel des liasses de billets ont été volées dans un canapé de sa ferme en 2020, ce qui a soulevé des questions quant à l'origine de cet argent et aux raisons pour lesquelles il était caché dans un meuble.

« Ce qui est positif, c'est que le Parlement semble aller de l'avant », a déclaré George Michalakis, chef du groupe parlementaire de la DA.

La première tâche des 31 membres de la commission sera d'élire un président, a-t-il précisé, ajoutant : « La DA est fermement convaincue que ce ne devrait pas être quelqu'un de l'ANC. »

Le DA est le deuxième parti en importance au sein d’un gouvernement de coalition avec le Congrès national africain (ANC) de Ramaphosa, mais il reste critique à l’égard du président et a déclaré qu’il le tiendrait pour responsable de toute conclusion faisant état d’actes répréhensibles.

RAMAPHOSA POURRAIT TENTER DE SUSPENDRE LA PROCÉDURE DE DESTITUTION

Un porte-parole du Parlement et le porte-parole de Ramaphosa ont refusé de commenter.

Mardi, Ramaphosa a déposé un recours contre le rapport d’une commission indépendante qui a conclu à l’existence de preuves préliminaires de fautes de sa part, ce qui, selon certains analystes juridiques, pourrait retarder la procédure de destitution.

Le président a également menacé de demander une ordonnance d'urgence pour suspendre la procédure de destitution si le Parlement poursuivait la procédure alors que son recours est en cours.

L'ANC détient environ 40 % des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'il devrait être en mesure de faire échouer tout vote de destitution éventuel, qui nécessiterait une majorité des deux tiers pour être adopté. La direction du parti a déclaré qu'elle soutenait pleinement le président.