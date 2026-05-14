Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigeria : 75 ans de prison pour un ex-ministre de l’énergie

Nigeria : 75 ans de prison pour un ex-ministre de l’énergie
Des lignes électriques à haute tension traversent le bidonville de Makoko à Lagos, au Nigéria, le samedi 20 août 2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Nigéria

La justice nigériane a condamné l’ancien ministre de l’Énergie, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d’argent liés à des projets hydroélectriques.

Selon la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), l’ex-ministre a été reconnu coupable d’avoir blanchi près de 33,8 milliards de nairas, soit environ 24,6 millions de dollars. La décision a été rendue mercredi par la Haute Cour fédérale d’Abuja.

Saleh Mamman, qui occupait le poste de ministre de l’Énergie entre 2019 et 2021 sous la présidence de Muhammadu Buhari, a été condamné par contumace. Il devient ainsi le premier ancien ministre du gouvernement Buhari à être emprisonné pour corruption.

Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le Nigeria, confronté à une grave crise énergétique. Malgré son statut de premier producteur de pétrole d’Afrique et de quatrième économie du continent, le pays souffre de pénuries chroniques d’électricité liées à un réseau vétuste et à une production insuffisante.

D’après la Banque mondiale, plus de 40 % des Nigérians n’ont toujours pas accès à l’électricité.

Plusieurs autres anciens responsables du gouvernement Buhari sont également poursuivis pour fraude, notamment un ex-ministre de la Justice, un ancien gouverneur de la Banque centrale et un ancien ministre du Travail.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.