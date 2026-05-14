Nigeria : 75 ans de prison pour un ex-ministre de l’énergie

La justice nigériane a condamné l’ancien ministre de l’Énergie, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d’argent liés à des projets hydroélectriques.

Selon la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), l’ex-ministre a été reconnu coupable d’avoir blanchi près de 33,8 milliards de nairas, soit environ 24,6 millions de dollars. La décision a été rendue mercredi par la Haute Cour fédérale d’Abuja.

Saleh Mamman, qui occupait le poste de ministre de l’Énergie entre 2019 et 2021 sous la présidence de Muhammadu Buhari, a été condamné par contumace. Il devient ainsi le premier ancien ministre du gouvernement Buhari à être emprisonné pour corruption.

Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le Nigeria, confronté à une grave crise énergétique. Malgré son statut de premier producteur de pétrole d’Afrique et de quatrième économie du continent, le pays souffre de pénuries chroniques d’électricité liées à un réseau vétuste et à une production insuffisante.

D’après la Banque mondiale, plus de 40 % des Nigérians n’ont toujours pas accès à l’électricité.

Plusieurs autres anciens responsables du gouvernement Buhari sont également poursuivis pour fraude, notamment un ex-ministre de la Justice, un ancien gouverneur de la Banque centrale et un ancien ministre du Travail.