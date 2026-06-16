Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Guerre au Moyen-Orient : le détroit d'Ormuz ouvert vendredi selon Trump

Un petit bateau à moteur passe devant des navires à l'ancrage dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, le jeudi 11 juin 2026   -  
Copyright © africanews
Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP
By Rédaction Africanews

Iran

Le monde a les yeux rivés vers le détroit d’Ormuz où des centaines de navires restent immobilisés alors que les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Mais le président américain Donald Trump a annoncé que ce passage maritime sera ‘’ complètement’’ ouvert au trafic vendredi, après la signature de l’accord à Genève en Suisse. Plusieurs pays se sont déjà engagés à participer au déminage du détroit d’Ormuz.

Alors que Téhéran de son côté parle plutôt du début des discussions pour un accord final avec Washington vendredi.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.