Guerre au Moyen-Orient : le détroit d'Ormuz ouvert vendredi selon Trump

Le monde a les yeux rivés vers le détroit d’Ormuz où des centaines de navires restent immobilisés alors que les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Mais le président américain Donald Trump a annoncé que ce passage maritime sera ‘’ complètement’’ ouvert au trafic vendredi, après la signature de l’accord à Genève en Suisse. Plusieurs pays se sont déjà engagés à participer au déminage du détroit d’Ormuz.

Alors que Téhéran de son côté parle plutôt du début des discussions pour un accord final avec Washington vendredi.