Ouverture du sommet du G7 sur fond de crise en Ukraine et au Moyen-Orient

Les dirigeants participant au sommet du Groupe des Sept (G7), qui réunit les principales nations industrialisées, ont un programme chargé pour leur première journée complète, mardi, avec notamment des discussions difficiles sur la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine et la crise au Moyen-Orient. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera présent à l'invitation de la France, pays hôte.

Les discussions sur l'Ukraine font suite à l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord visant à mettre fin à la guerre menée depuis trois mois et demi par les États-Unis contre l'Iran. Ces dernières semaines, le conflit avec l'Iran a éclipsé la guerre en Ukraine lancée il y a plus de quatre ans par le président russe Vladimir Poutine.

M. Trump a déclaré avoir eu de bonnes discussions dimanche avec MM. Zelenskyy et Poutine. « Maintenant que cette affaire (l’Iran) est réglée, nous allons nous concentrer sur cela », a-t-il déclaré lors d’une réunion bilatérale lundi avec le président français Emmanuel Macron.

Macron a déclaré qu’il chercherait à persuader Trump de continuer à soutenir l’Ukraine et d’intensifier la pression sur la Russie afin de contribuer à la conclusion d’un accord de paix. Quelques heures avant le début du sommet du G7, la Russie a tiré des centaines de drones et des dizaines de missiles sur les plus grandes villes d’Ukraine lors d’un barrage qui a tué 11 personnes et incendié un site religieux emblématique.

Les discussions de mardi dans la station thermale française d’Évian-les-Bains comprendront également une session de travail consacrée à « la fin des crises et la garantie de la stabilité au Moyen-Orient ». Les dirigeants de l’Égypte, du Qatar et des Émirats arabes unis doivent se joindre aux pourparlers.

Trump est frustré par l’absence de progrès vers une résolution du conflit entre l’Ukraine et la Russie

Les attaques contre les plus grandes villes ukrainiennes ont eu lieu après que Zelenskyy et Poutine se sont entretenus séparément par téléphone avec Trump dimanche, jour du 80e anniversaire du dirigeant américain. Cet échange suggère que Washington n’a pas renoncé à ses efforts diplomatiques pour mettre fin aux combats qui ont suivi l’invasion totale de son voisin par Moscou en 2022.

« La bonne négociation est celle où l’Ukraine et la Russie sont à la table, mais avec la présence des Européens et des Américains également », a déclaré Macron à la télévision française.

Lors de sa campagne pour un retour à la Maison Blanche, Trump avait affirmé qu’il pourrait mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine dans les 24 heures suivant son entrée en fonction. Il a depuis reconnu que cela s’était avéré bien plus difficile qu’il ne l’avait initialement pensé.

Lundi, l’Ukraine a officiellement entamé les négociations d’adhésion à l’Union européenne, lançant ainsi un processus qui exigera de son gouvernement qu’il s’engage dans des années de réformes politiques, alors même qu’il lutte contre l’invasion russe.

L'Ukraine considère l'adhésion à l'UE comme une garantie de sécurité pour un avenir stable une fois la guerre terminée. Sa meilleure garantie serait l'adhésion à l'alliance militaire de l'OTAN, mais l'administration Trump insiste sur le fait que cela ne peut pas se produire, et d'autres se montrent réticents à l'idée de son adhésion tant que la guerre se poursuit.

La guerre en Iran a été un point de friction entre Trump et les dirigeants européens

Ces derniers mois, Trump a eu de vifs désaccords avec Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, car il ne les a pas consultés avant de prendre la décision d’entrer en guerre en Iran. Trump a menacé de représailles, notamment de retirer les troupes américaines de ces quatre pays, tous membres de l'alliance militaire de l'OTAN, en raison de leur manque de soutien.

Malgré ces désaccords, le ton à Évian devrait être plutôt modéré, car les alliés des États-Unis cherchent à obtenir des progrès rapides susceptibles d’atténuer l’impact économique de la hausse des prix du pétrole causée par le blocus du détroit d’Ormuz.

« Je pense que beaucoup de grandes choses vont se passer au Moyen-Orient en ce moment, et surtout, le prix du pétrole s'effondre et la Bourse monte en flèche aujourd'hui », a déclaré Trump.

Avant leur réunion au G7, les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni ont publié une déclaration commune félicitant les États-Unis, le gouvernement iranien et les médiateurs pour ce qu’ils ont qualifié de « percée diplomatique ». Le Canada a également signé cette déclaration. Les dirigeants ont déclaré qu’il était essentiel que des négociations approfondies aient lieu et que l’accord soit rapidement mis en œuvre afin que le détroit d’Ormuz puisse être rouvert au trafic de pétroliers.

M. Macron a déclaré par la suite que la France et d’autres partenaires occidentaux étaient « prêts à agir très rapidement » pour aider à rouvrir le détroit de manière pacifique. La France et la Grande-Bretagne se sont faites les champions d’une mission visant à rétablir la sécurité maritime dans le détroit dès que les conditions le permettront.

Trump, cependant, a semblé minimiser la nécessité d’un déploiement militaire international de grande envergure. « Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d’aide », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec Macron. « Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d’avoir un ou deux navires de quelques pays ici. Votre pays serait tout à fait indiqué pour le faire. »

Prochaines étapes à l’ordre du jour

Mardi, outre une séance de travail avec Zelenskyy, Trump participera à des réunions, notamment avec l’émir du Qatar et le président des Émirats arabes unis, avant d’assister à un spectacle culturel et à un dîner avec les autres dirigeants du G7.

Le G7 comprend la France, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. D’autres nations invitées à ce sommet, notamment le Brésil, l’Inde, le Kenya et la Corée du Sud, ont été invitées à participer à certaines discussions en tant que pays partenaires aux côtés des membres du G7.