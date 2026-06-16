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Israël : le Somaliland ouvre une ambassade à Jérusalem

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, président israélien Isaac Herzog à Jérusalem, le dimanche 14 juin 2026. (Photo AP/Ohad Zwigenberg)   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Israël

Le Somaliland a inauguré lundi son ambassade à Jérusalem, lors d'une visite d'État du président Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. « C'est un honneur d'accueillir mon cher ami le président Irro au ministère des Affaires étrangères », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar sur X, se félicitant d'avoir « écrit les premières pages » de ce rapprochement.

Le Somaliland devient ainsi le huitième pays à installer sa représentation diplomatique à Jérusalem, après les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Fidji. La grande majorité des missions étrangères en Israël demeurent à Tel-Aviv, le statut de Jérusalem restant l'une des questions les plus sensibles du conflit israélo-palestinien.

Cette ouverture intervient quelques mois après qu'Israël est devenu, en décembre, le premier État à reconnaître l'indépendance du Somaliland, territoire qui a proclamé son autonomie vis-à-vis de la Somalie en 1991, au sortir d'une guerre civile.

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