Israël : le Somaliland ouvre une ambassade à Jérusalem

Israël
Le Somaliland a inauguré lundi son ambassade à Jérusalem, lors d'une visite d'État du président Abdirahman Mohamed Abdullahi.
Une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. « C'est un honneur d'accueillir mon cher ami le président Irro au ministère des Affaires étrangères », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar sur X, se félicitant d'avoir « écrit les premières pages » de ce rapprochement.
Le Somaliland devient ainsi le huitième pays à installer sa représentation diplomatique à Jérusalem, après les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Fidji. La grande majorité des missions étrangères en Israël demeurent à Tel-Aviv, le statut de Jérusalem restant l'une des questions les plus sensibles du conflit israélo-palestinien.
Cette ouverture intervient quelques mois après qu'Israël est devenu, en décembre, le premier État à reconnaître l'indépendance du Somaliland, territoire qui a proclamé son autonomie vis-à-vis de la Somalie en 1991, au sortir d'une guerre civile.
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