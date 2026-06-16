Kenya : près de 2 000 victimes de violences policières bientôt indemnisées

Le président William Ruto a annoncé lundi que le Kenya allait indemniser près de 2 000 personnes victimes de violations des droits humains lors de manifestations l'une des rares initiatives de ce type menées en dehors du système judiciaire.

Ces dernières années, les mouvements de protestation qui ont secoué le pays ont fait des centaines de morts et de blessés, en plus de lourdes pertes économiques. Les plus meurtrières sont les mobilisations contre la hausse des taxes de juin 2024 et juin 2025, qui ont causé des dizaines de morts, des centaines de blessés et la destruction de biens évalués à plusieurs millions de dollars. Les incidents les plus récents, liés à des manifestations contre un centre de quarantaine pour ressortissants américains atteints d'Ebola, ont quant à eux fait trois morts et plusieurs dizaines de blessés.

Les premières indemnisations seront versées dès la semaine prochaine, après vérification par la Commission nationale des droits humains. Le montant total est estimé à 15 millions de dollars.

Présentant le Rapport-cadre national sur les réparations, William Ruto a tenu à préciser la portée de cette démarche : elle constitue « la reconnaissance par l'État qu'un préjudice a été causé », sans pour autant valoir aveu de responsabilité. Ces réparations ne sont ni « le prix de la vie, de la douleur ou de la perte », ni une récompense accordée à des actes de violence. « Une nation guérit en prenant soin de ses blessures plutôt qu'en prétendant qu'elles n'existent pas », a-t-il affirmé.

La présidente de la Commission, Claris Ogangah, a salué une mesure qui pourrait contribuer à la réconciliation nationale. « Derrière chaque statistique se cache un être humain, une famille et une communauté dont les souffrances sont souvent restées invisibles », a-t-elle souligné.