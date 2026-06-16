Ouganda : le fils de Museveni promet "souffrances et douleurs" à un opposant

Le puissant chef de l'armée ougandaise s'est vanté lundi de son intention d'infliger « des souffrances et de la douleur » à un homme politique de l'opposition qu'il a arrêté et qui s'apprêtait à déposer une plainte contre lui.

Muhoozi Kainerugaba, le fils du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis longtemps, a publié sur X une photo d'Erias Lukwago, un homme politique de l'opposition et avocat arrêté plus tôt dans la journée par des militaires.

« Je suis fier de TOUTE la souffrance et la douleur que je vais infliger au CRIMINEL LUKWAGO ! », a posté Kainerugaba à ses 1,3 million d’abonnés sur X.

« Il n’arrête pas de dire “Je suis désolé, je suis désolé”. Ça ne lui servira à rien maintenant », a-t-il écrit à côté de la photo de Lukwago, vêtu d’un t-shirt blanc.

Une autre photo montre un homme habillé de la même manière, devant le même fond de mur carrelé, le visage couvert d’un tissu et les mains jointes comme en signe de supplication.

Dans un post précédent sur X, Kainerugaba avait déclaré avoir « capturé un imbécile et l’avoir emmené au sous-sol », sans toutefois nommer Lukwago.

Il a écrit dans un autre post : « Il m’a convoqué ? Comment oses-tu prononcer ces mots », ajoutant : « Cet imbécile va en tirer une leçon ».

"Sac de frappe"

Lukwago représente l’un des principaux détracteurs de Museveni, Kizza Besigye, qui est en détention et attend son procès depuis son enlèvement au Kenya en 2024.

Besigye n’a pas été jugé et sa famille accuse l’État ougandais de le torturer.

Lukwago s'apprêtait à signifier des documents juridiques convoquant Kainerugaba — qui n'a pas caché son souhait de succéder à son père — au sujet de l'enlèvement de Besigye, selon le parti Front populaire pour la liberté (PFF).

Tôt lundi matin, un proche de Lukwago a déclaré à l'AFP que « des militaires ont sauté par-dessus le portail, l'ont violemment poussé dans le fourgon et sont partis ».

« Ils ne nous ont pas dit où ils l'emmenaient », a-t-il ajouté.

Le chef de l'armée est connu pour ses publications provocatrices sur Internet et a déjà été accusé d'avoir enlevé des personnalités proches de l'opposition.

« C'est le régime d'Amin qui renaît à travers Muhoozi », a déclaré aux journalistes l'épouse de Lukwago, Zawedde Lubwama Lukwago, en référence au dictateur brutal Idi Amin qui a dirigé l'Ouganda dans les années 1970.

« Mon mari est un avocat respecté qui n'a commis aucun crime », a-t-elle déclaré.

La militante des droits humains Agather Atuhaire a déclaré que cet incident illustrait « l’impunité » dont jouissent les autorités.

« Nous avons désormais un gouvernement qui non seulement enfreint la loi et commet des atrocités de ce genre, mais qui s’en vante et se glorifie de les avoir commises », a-t-elle déclaré.

« Dans d’autres domaines où il y a… des abus de la loi ou quoi que ce soit d’autre, au moins les gens le cachent, parce qu’ils savent que c’est mal ou parce qu’ils savent qu’il peut y avoir des conséquences. »

L’année dernière, Kainerugaba a publié un message concernant l’enlèvement du chef de la sécurité de l’homme politique de l’opposition Bobi Wine, affirmant l’avoir utilisé « comme punching-ball ».

Wine, qui a perdu l’élection présidentielle face à Museveni plus tôt cette année, a condamné « l’enlèvement violent » de Lukwago.

L’homme politique, aujourd’hui en exil, avait déjà reçu des menaces de mort de la part de Kainerugaba.