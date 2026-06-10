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Irlande du Nord : manifestation anti-immigrés après une aggression par un Soudanais

Un bâtiment a été incendié par des manifestants dans le centre de Belfast à la suite d'une agression à l'arme blanche survenue à Belfast, mardi 9 juin 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

Bâtiments en feu, véhicules incendiés et routes bloquées, à Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord, mardi. Des centaines de manifestants anti-immigration sont descendus dans la rue après une agression à l’arme blanche lundi attribuée à un réfugié soudanais.

Il s’agit d’un homme de 30 ans, en situation régulière, et ne figurant pas dans la base des données de la police.

Le suspect dont l’identité n’a pas été dévoilée a été inculpé mardi soir de tentative de meurtre, de possession d’une arme blanche dans un lieu public et de menaces de mort. Et doit comparaître ce mercredi devant le tribunal.

La victime, un homme d’une quarantaine d’années, « a été transportée à l’hôpital avec des blessures importantes aux yeux.

Michelle O’Neill, la Première ministre d’Irlande du Nord, a dénoncé les manifestations et appelé au calme. Ajoutant que le racisme, l’intimidation et la violence sont inacceptables, où qu’ils se produisent.

Alors que des personnalités anti-immigration, exigeaient des détails sur l’agresseur. Les dirigeants des cinq principaux partis politiques d'Irlande du Nord ont publié une déclaration commune condamnant l'incident.

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