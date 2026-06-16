Nigeria : près de 10 000 anciens combattants de Boko Haram réintégrés

Les autorités de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, affirment que près de 10 000 anciens combattants de Boko Haram ont désormais été réintégrés dans la société dans le cadre d'un programme de réinsertion et de déradicalisation soutenu par le gouvernement, visant à encourager les défections au sein des groupes insurgés.

Cette annonce a été faite alors que 720 anciens combattants obtenaient leur diplôme dans un centre de réinsertion à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des représentants des autorités de l'État.

Selon les autorités de Borno, ce dernier groupe porte à 9 680 le nombre total d'anciens insurgés réintégrés dans leurs communautés.

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large menée par les autorités nigérianes visant à affaiblir les groupes djihadistes opérant dans la région du lac Tchad, en encourageant les combattants à se rendre et à reprendre une vie civile.

Les images de la cérémonie montraient des centaines d'anciens combattants rassemblés au centre de réinsertion, où les participants ont prêté serment avant d'être officiellement libérés du programme.

L'insurrection menée par Boko Haram, qui a débuté il y a plus de dix ans dans le nord-est du Nigeria, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes à travers le Nigeria et les pays voisins. Bien que les capacités du groupe aient été considérablement réduites par les opérations militaires, des factions armées continuent de mener des attaques dans certaines parties de la région.

Les autorités de l'État de Borno affirment que les programmes de réhabilitation et de réintégration restent un élément essentiel des efforts visant à mettre fin au conflit et à promouvoir une stabilité à long terme dans les communautés touchées par l'insurrection.