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RDC : le nombre de cas d'Ébola s'élève désormais à 808, dont 192 décès

Des professionnels de santé se désinfectent après avoir préparé le corps d'une victime d'Ebola à la clinique Citadelle de Bunia, au Congo, 12 juin 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo s'élève désormais à 808, dont 192 décès.

Ce dernier bilan a été communiqué lundi par le ministère de la Santé congolais. Vingt-six nouveaux cas confirmés et 11 décès ont été signalés dimanche, portant le taux de létalité à 23,8 %, selon le rapport de situation n° 31 sur l'épidémie de maladie à virus Ebola.

Au total, 363 patients étaient en isolement dimanche, 48 patients s'étaient rétablis depuis le début de l'épidémie.

La riposte se poursuit dans les trois provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. L'épidémie, causée par le virus Ebola Bundibugyo, a été officiellement déclarée le 15 mai.

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