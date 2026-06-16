RDC : le nombre de cas d'Ébola s'élève désormais à 808, dont 192 décès

République démocratique du Congo
Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo s'élève désormais à 808, dont 192 décès.
Ce dernier bilan a été communiqué lundi par le ministère de la Santé congolais. Vingt-six nouveaux cas confirmés et 11 décès ont été signalés dimanche, portant le taux de létalité à 23,8 %, selon le rapport de situation n° 31 sur l'épidémie de maladie à virus Ebola.
Au total, 363 patients étaient en isolement dimanche, 48 patients s'étaient rétablis depuis le début de l'épidémie.
La riposte se poursuit dans les trois provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. L'épidémie, causée par le virus Ebola Bundibugyo, a été officiellement déclarée le 15 mai.
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