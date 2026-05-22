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Arabie saoudite : démonstration sécuritaire avant le Hajj

Des membres des forces spéciales saoudiennes participent à un défilé militaire en préparation du pèlerinage du Hajj, à La Mecque, en Arabie saoudite, jeudi 21 mai 2026.   -  
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By Africanews

Arabie Saoudite

En Arabie saoudite, le ministère de l’Intérieur a lancé son traditionnel défilé de sécurité avant le début du pèlerinage du Hajj.

Cette démonstration annuelle met en avant les capacités des forces saoudiennes chargées d’assurer la sécurité des millions de pèlerins attendus dans les lieux saints.

Le défilé a réuni plusieurs unités spécialisées : forces de police, défense civile, garde-frontières, équipes médicales d’urgence et police de la circulation.

Les autorités ont également simulé plusieurs scénarios d’urgence, notamment des évacuations, des opérations de lutte contre les incendies, la gestion des foules et des interventions antiterroristes.

Le Hajj, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde est un pèlerinage sacré pour les musulmans, qui rassemble chaque année près de deux millions de fidèles dans la ville de La Mecque, en Arabie saoudite.

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