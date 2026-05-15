La Corée du Sud ouvre « le premier parc à thème robotique au monde »

Présenté comme « le premier parc à thème robotique au monde », le site couvre environ 16 500 mètres carrés et mêle intelligence artificielle, spectacles et expériences interactives destinées aux familles et aux enfants. Son inauguration a coïncidé avec la Journée des enfants en Corée du Sud. Les visiteurs peuvent assister à des concerts de robots inspirés de la K-pop, faire réaliser leur portrait par des machines ou encore regarder des combats mis en scène dans une arène centrale. Le directeur général de l’entreprise, Choi Yong-ho, explique que le projet vise à familiariser les jeunes générations avec les robots et leur place croissante dans la vie quotidienne. Connue pour représenter la star de K-pop G-Dragon, Galaxy Corporation prévoit d’organiser plus de 1 000 spectacles de robots chaque année grâce à plusieurs représentations quotidiennes. Une centaine d’enfants, dont certains atteints de troubles de l’apprentissage, ont déjà participé à un événement de préouverture avant l’inauguration officielle annoncée pour août 2026. L’entreprise affirme vouloir faire du parc un espace culturel plus qu’une simple vitrine technologique, en encourageant les interactions entre humains et robots à travers la musique, les jeux et les expériences immersives. Des projets d’expansion aux Émirats arabes unis sont déjà à l’étude.