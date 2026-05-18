RDC : Ebola, le retour d'une épidémie sans fin ? [Africanews Today]

Dans Africanews Today, la RDC est frappée de plein fouet par une épidémie d’Ebola, causée par un variant hautement létal et contre lequel aucun vaccin n’existe.

L’OMS a déclenché son deuxième plus haut niveau d’alerte internationale. L’épidémie a déjà fait plus de 88 victimes. Direction Goma, dans l’est du pays, où un cas a été confirmé.

Cap-Vert : le principal parti de l’opposition remporte les législatives

Le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert, dirigé par Francisco Carvalho, prend la tête du gouvernement grâce à sa victoire aux élections législatives, selon les résultats provisoires. Le PAICV a devancé la formation du Premier ministre sortant, Ulisses Correia e Silva, qui briguait un troisième mandat.

Rwanda : Félicien Kabuga est mort sans avoir été jugé

Poursuivi pour crimes contre l’humanité lors du génocide rwandais, Félicien Kabuga est décédé samedi. Il était détenu à la Haye, dans l’attente d’une libération provisoire. Au moment de sa mort, il devait être transféré vers un pays disposé à l’accueillir.

Éthiopie : Dangote visite le chantier de l’usine d’engrais en Éthiopie

Les travaux de l’une des plus grandes usines d’engrais du continent avancent à Gode, dans le sud-est de l’Éthiopie. Le projet devrait voir le jour en 2029. Estimé à 2,5 milliards de dollars, il est financé à 60 % par Aliko Dangote et à 40 % par Addis-Abeba. Une visite du chantier a eu lieu dimanche.