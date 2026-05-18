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RDC : Ebola, le retour d'une épidémie sans fin ? [Africanews Today]

Ruth Lago, Africanews, Mai 2026   -  
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Ruth Lago, Africanews, Mai 2026
By Laetitia Lago Dregnounou

République démocratique du Congo

Dans Africanews Today, la RDC est frappée de plein fouet par une épidémie d’Ebola, causée par un variant hautement létal et contre lequel aucun vaccin n’existe.

L’OMS a déclenché son deuxième plus haut niveau d’alerte internationale. L’épidémie a déjà fait plus de 88 victimes. Direction Goma, dans l’est du pays, où un cas a été confirmé.

Cap-Vert : le principal parti de l’opposition remporte les législatives

Le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert, dirigé par Francisco Carvalho, prend la tête du gouvernement grâce à sa victoire aux élections législatives, selon les résultats provisoires. Le PAICV a devancé la formation du Premier ministre sortant, Ulisses Correia e Silva, qui briguait un troisième mandat.

Rwanda : Félicien Kabuga est mort sans avoir été jugé

Poursuivi pour crimes contre l’humanité lors du génocide rwandais, Félicien Kabuga est décédé samedi. Il était détenu à la Haye, dans l’attente d’une libération provisoire. Au moment de sa mort, il devait être transféré vers un pays disposé à l’accueillir.

Éthiopie : Dangote visite le chantier de l’usine d’engrais en Éthiopie

Les travaux de l’une des plus grandes usines d’engrais du continent avancent à Gode, dans le sud-est de l’Éthiopie. Le projet devrait voir le jour en 2029. Estimé à 2,5 milliards de dollars, il est financé à 60 % par Aliko Dangote et à 40 % par Addis-Abeba. Une visite du chantier a eu lieu dimanche.

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