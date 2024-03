Royaume-Uni : au Salon de la Beauté, le pouvoir transformatif du maquillage

Dans une scène où l'art rencontre la beauté, le Salon de la Beauté Professionnelle au centre ExCel de Londres a récemment dévoilé une palette éclatante d'artistes maquilleurs en herbe, exhibant leur talent dans une variété de genres distincts.

Célébrant l'héritage de la défunte styliste Vivienne Westwood, connue pour avoir fusionné l'esthétique punk avec la haute couture, cet événement a offert une immersion dans un monde où le tartan, les résilles, les pointes, et un maquillage des yeux audacieux règnent en maîtres.

La voix des professionnels de la beauté

Lan Nguyen-Grealis, une des organisatrices de l'événement et une artiste maquilleuse et styliste de renom, partage son observation sur les tendances actuelles : "Ce sont les produits qui dictent les tendances. Actuellement, il s'agit d'exprimer authentiquement qui vous êtes. Je constate, tant sur les podiums professionnels que chez les étudiants, une volonté de créer des looks authentiques, adaptés à chaque individu, en rupture avec les conventions habituelles."

James MacInerney, artiste maquilleur irlandais et juge de compétitions renommées telles que Glow Up de la BBC, souligne l'importance des concours dans le développement des talents émergents, offrant une plateforme pour réseauter, renforcer la confiance et apprendre les rouages de l'industrie.

Une exploration artistique

Au-delà des podiums traditionnels, cet événement met également en lumière l'ingéniosité des artistes créatifs qui produisent un maquillage adapté à la scène ou à l'écran. Angela Youngs, artiste émérite, a transformé son mari en un personnage évoquant Neptune, dieu de la mer, à l'aide de matériaux recyclés, donnant vie à une œuvre spectaculaire en harmonie avec l'environnement.

Cat Finlayson, une maquilleuse de corps primée, dévoile un look thématique inspiré des éléments, mettant en lumière son talent exceptionnel à travers une œuvre complexe et captivante.

À travers ces talents émergents, le Salon de la Beauté Professionnelle offre un regard fascinant sur l'évolution constante de l'industrie de la beauté, où l'expression artistique et l'innovation se rencontrent pour créer des moments de transformation et d'émerveillement.