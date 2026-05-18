Ébola à Goma : l'inquiétude grandit à la frontière entre la RDC et le Rwanda

L'inquiétude grandit près de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après la confirmation d'un cas d'Ebola à Goma. Plusieurs habitants de la ville, contrôlée par la milice du M23, se sont vu refuser le passage habituellement très fréquenté.

La frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, au niveau de Goma et Gisenyi, est fermée depuis la matinée de ce dimanche 17 mai, selon plusieurs témoignages recueillis sur place.

Jusqu’à présent, aucune communication officielle n’a été publiée ni par les autorités rwandaises ni par les rebelles du M23, qui occupent la ville de Goma depuis l’année dernière.

Contacté ce matin par MediaCongo, un agent du service informatique de la grande barrière à Goma a confirmé l’information en déclarant :

« Le Rwanda n’autorise plus les entrées sur son territoire depuis ce matin. Les mouvements dans les deux sens sont bloqués. »

Cette fermeture intervient dans un contexte de forte alerte sanitaire régionale, après la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de classer l’épidémie d’Ebola Bundibugyo en RDC et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Plusieurs observateurs estiment qu’il pourrait s’agir d’une mesure préventive visant à limiter les risques de propagation du virus Ebola, alors que les mouvements quotidiens entre Goma et Gisenyi figurent parmi les plus importants de la région des Grands Lacs.