Le Nigéria accueille le concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025

Le Nigeria a accueilli le Concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025, un événement dédié à la célébration de la beauté, de la diversité et à la lutte contre les stigmates qui entourent depuis longtemps l'albinisme.

Les participants, venus de tout le pays, ont concouru dans les domaines de la mode, du talent et de la défense des droits.

La reine nouvellement couronnée s'est engagée à utiliser son rôle pour faire en sorte que le public comprenne mieux l'albinisme.

« Ma première priorité est de créer un contenu engageant qui apportera la force et montrera la force et l'impact positif des personnes atteintes d'albinisme dans notre société », a expliqué Anita Chidiebube-Dike, Reine de la défense des personnes atteintes d'albinisme.

L'albinisme, une maladie génétique qui affecte la peau, les cheveux et les yeux, reste très mal compris au Nigeria. Les mythes culturels et les superstitions ont longtemps alimenté les préjugés, certaines personnes étant exclues des écoles, des possibilités d'emploi et même des rencontres sociales.

« Les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à de nombreux défis, qu'il s'agisse du soleil ou de la malvoyance, et beaucoup d'entre elles ne savent même pas comment s'y prendre. Et même pour la société en général, le mythe, les brimades, les stéréotypes, etc. », a indiqué Tolani Ojuri, présidente de l'Association nigériane pour l'albinisme.

Dans certaines régions d'Afrique, les personnes atteintes d'albinisme ont été victimes de violences et de pratiques néfastes. Les participants ont admis que les concours de ce type constituaient une étape vers la suppression des stéréotypes et la promotion de l'acceptation.

« Quand les gens pensent à l'apparat, ils pensent à des personnes qui ont une certaine apparence. Mais pour nous, il s'agit d'inverser le scénario et d'utiliser le concours pour mettre en valeur le talent des personnes atteintes d'albinisme et défendre leurs intérêts. », a déclaré Mistura Abisola Owolabi, organisatrice du concours.

L'industrie nigériane des concours de beauté a longtemps célébré les idéaux conventionnels de la beauté, mais le couronnement d'une reine de la lutte contre l'albinisme pourrait bien être le signe d'une évolution vers une représentation plus large.