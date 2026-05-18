La RDC met en place des centres de soins intensifs contre Ebola

Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a déclaré dimanche que les autorités avaient déjà sélectionné des sites à Rwampara et à Mongwalu pour y installer de nouveaux centres de soins et que des dizaines de patients y recevaient actuellement des soins intensifs.

Samuel Roger Kamba s'exprimait à Bunia, où il s'était rendu pour vérifier la mise en place des zones de soins.

« Ce matin, nous avons apporté toutes les tentes afin de mettre en place les centres de soins », a-t-il déclaré aux médias. « Nous savons que les hôpitaux sont déjà sous pression en raison du nombre de patients. Je tiens à informer la population locale que nous avons actuellement 59 patients qui reçoivent des soins intensifs. Mais nous nous préparons à mettre en place des centres de soins sur les trois sites afin de pouvoir renforcer nos capacités. »

Les responsables sanitaires de Bunia, l'une des principales villes touchées par l'épidémie dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, ont indiqué que les centres de traitement étaient en cours d'agrandissement, les hôpitaux peinant à faire face au nombre croissant de patients.

Ces mesures font suite à la décision prise dimanche par l'Organisation mondiale de la santé de déclarer une épidémie d'Ebola, causée par une souche virale rare en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda voisin, comme une urgence de santé publique de portée internationale, après plus de 300 cas suspects et 88 décès.

L'OMS a déclaré que cette épidémie ne répondait pas aux critères d'une urgence pandémique comme celle du COVID-19 et a déconseillé la fermeture des frontières internationales.

Le premier cas suspect connu concernait un homme de 59 ans qui a présenté des symptômes le 24 avril et est décédé dans un hôpital de la province d'Ituri le 27 avril.

Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), lorsque les autorités sanitaires ont été alertées pour la première fois de l'épidémie par des informations relayées sur les réseaux sociaux le 5 mai, 50 décès avaient déjà été recensés.

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'au moins quatre professionnels de santé présentant des symptômes d'Ebola étaient également décédés.

Anne Ancia, représentante de l'OMS, a déclaré que des fournitures médicales supplémentaires étaient acheminées par avion vers le pays, les stocks d'urgence de Kinshasa ayant été épuisés lors de la phase initiale de la réponse. Elle a précisé qu'un avion-cargo C-130 chargé de matériel était en cours de préparation à Nairobi avant de faire route vers la RDC.

L'OMS a déclaré sur X qu'un cas confirmé en laboratoire avait également été signalé à Kinshasa, la capitale de la RDC, située à environ 1 000 kilomètres (620 miles) de l'épicentre de l'épidémie dans la province d'Ituri, ce qui laisse supposer une propagation potentielle plus large. Le patient venait de l'Ituri, a précisé l'OMS, et d'autres cas suspects ont également été signalés dans la province du Nord-Kivu, l'une des régions les plus peuplées du pays, limitrophe de l'Ituri.

Dimanche, les autorités de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, ont annoncé qu'un premier cas confirmé d'Ebola y avait été détecté. La personne infectée venait de la province d'Ituri et était placée en isolement, ont indiqué les responsables.

Goma a été le théâtre d'une offensive rebelle fulgurante au début de l'année 2025, et les combats qui opposent actuellement les forces de la RDC au groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, ont provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes.