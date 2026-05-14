RDC : Human rights watch accuse le M23 d’exactions à Uvira

Dans l’est de la RDC, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 et des soldats rwandais d’avoir commis de graves violences à Uvira, dans le Sud-Kivu.

Selon l’ONG, au moins 53 civils ont été exécutés lors de l’occupation de la ville entre décembre 2025 et janvier 2026. Parmi les victimes figurent des hommes, des femmes et des enfants.

Le rapport s’appuie sur plus de 130 témoignages recueillis auprès des habitants. Plusieurs personnes racontent des raids menés de maison en maison. D’autres dénoncent des viols, des enlèvements et des disparitions forcées.

Human Rights Watch affirme également avoir identifié plusieurs fosses communes dans la région. L’organisation estime que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre.

Le M23 avait pris le contrôle d’Uvira en décembre dernier, avant de se retirer quelques semaines plus tard sous pression diplomatique.

Le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle, rejette ces accusations.

Cette enquête intervient dans un contexte humanitaire toujours très préoccupant dans l’est de la RDC. Selon l’UNICEF, plus de 35 000 cas de violences sexuelles contre des enfants ont été recensés en 2025 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Les violences ont déjà poussé près de deux millions de personnes à fuir leur domicile dans le Sud-Kivu.