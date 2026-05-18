Ebola en RDC : un cas confirmé à Goma 

Un cas de contamination par le virus Ebola a été confirmé à Goma, dans l'est de la RDC, une zone contrôlée par le groupe armé M23.

Jean-Jacques Muyembe, directeur de l’Institut national de recherche biomédicale, explique les circonstances de cette apparition : "L’épicentre doit être la zone de santé de Mongbwalu, puis la maladie s’est propagée à Bunia et Rwampara", annonce le spécialiste.

"C'est une femme qui a très certainement été infectée par son mari, décédé à Bunia. Cette femme est venue à Goma, a développé des symptômes et son test s'est révélé positif", ajoute-t-il.

L’épidémie est apparue dès le 24 avril à Bunia, capitale de la province de l’Ituri. La victime était un infirmier qui a développé plusieurs symptômes : fièvre, vomissements et malaise intense. Il est décédé le 27 avril.

"C’est une épidémie qui va se propager très rapidement, d’autant plus qu’elle a éclaté dans une province densément peuplée, avec une forte concentration de population et de nombreux mouvements de population. Et puis, bien sûr, il y a la complication supplémentaire liée à la présence de nombreux groupes armés dans cette province. C’est ce qui rendra la gestion de cette épidémie très, très, très compliquée", indique Jean-Jacques Muyembe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché ce dimanche son deuxième niveau d’alerte internationale le plus élevé, derrière celui d’"urgence due à une pandémie".

Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, reste extrêmement dangereux malgré de récents vaccins et traitements, efficaces uniquement contre la souche Zaïre, à l’origine des plus grandes épidémies recensées. Dans la province d’Ituri, dans le nord-est de la RDC, c’est le variant Bundibugyo d’Ebola, contre lequel il n’existe aucun vaccin pour le moment.

Au 16 mai, l’OMS a confirmé huit cas en laboratoire et recensé 246 cas suspects et 80 morts suspects dans la province, ainsi qu’un autre cas confirmé à Kinshasa et un mort en Ouganda, parmi des voyageurs récemment revenus d’Ituri.

L’Agence sanitaire de l’Union africaine a enregistré 88 morts vraisemblablement dus au virus, selon les derniers chiffres publiés samedi.

En Afrique, le virus Ebola a fait plus de 15 000 morts au cours des cinquante dernières années.