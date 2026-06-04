Mondial 2026 : l’Algérie crée la surprise face aux Pays-Bas

L’Algérie a signé une victoire de prestige en s’imposant 1-0 face aux Pays-Bas mercredi à Rotterdam lors d’un match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Longtemps dominés par les Oranje, les Fennecs ont pu compter sur l’excellente performance de leur gardien Luca Zidane. Le portier de 28 ans a multiplié les arrêts face aux offensives néerlandaises, repoussant notamment plusieurs tentatives de Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Justin Kluivert et Memphis Depay.

Malgré la pression adverse, les Algériens ont résisté avant de faire la différence en fin de rencontre. À la 86e minute, Anis Hadj Moussa a inscrit l’unique but du match sur l’un des rares tirs cadrés de son équipe.

Ce succès de prestige permet à l’Algérie d’aborder le Mondial avec confiance. Les hommes de Vladimir Petkovic débuteront leur campagne le 17 juin face à l’Argentine, championne du monde en titre, dans un groupe également composé de l’Autriche et de la Jordanie.

De leur côté, les Pays-Bas, pourtant largement dominateurs, ont manqué d’efficacité et devront rapidement corriger ce défaut avant leur entrée en lice dans le tournoi.