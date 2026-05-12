Afrique du Sud : le président Ramaphosa n'entend pas démissionner

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi qu'il ne démissionnerait pas de ses fonctions malgré la mise en place d'une commission de destitution chargée de réexaminer les allégations selon lesquelles il aurait commis une faute grave en dissimulant le vol de plus d'un demi-million de dollars en espèces, qui avaient été cachés dans un canapé de son ranch de chasse.

Dans une allocution télévisée à la nation, M. Ramaphosa a déclaré qu’il contesterait juridiquement un rapport parlementaire qui a trouvé des preuves crédibles d’actes répréhensibles de sa part, une procédure susceptible de retarder considérablement d’éventuelles procédures de destitution à son encontre.

Il a fait l’objet d’appels de divers horizons, en particulier des partis d’opposition, lui demandant de démissionner de ses fonctions pendant que ces procédures se déroulent.

Son annonce est intervenue quelques heures après que le Parlement sud-africain a déclaré qu’il allait mettre en place une commission de destitution, conformément à une décision rendue la semaine dernière par la plus haute juridiction du pays, selon laquelle le rapport devait être transmis à une commission de destitution.

« Je tiens donc respectueusement à préciser que je ne démissionnerai pas », a déclaré Ramaphosa lundi.

Sa décision fait suite à un arrêt rendu vendredi par la Cour constitutionnelle, selon lequel un vote du Parlement de 2022 bloquant la procédure de destitution à l’encontre de Ramaphosa dans le cadre de ce scandale était inconstitutionnel.

Au moment du vote, le Congrès national africain (ANC) de Ramaphosa disposait d’une majorité au Parlement. Le vote a eu lieu malgré un rapport indépendant qui avait mis en évidence des irrégularités de la part du président, celui-ci ayant prétendument omis de signaler correctement le vol à la police et tenté de garder secrète l’enquête visant à récupérer l’argent.

La Cour constitutionnelle a déclaré la semaine dernière que, conformément à la procédure, le rapport indépendant de 2022 aurait dû être transmis à une commission de destitution pour une enquête plus approfondie.

La destitution du dirigeant de la première économie d'Afrique nécessiterait le soutien d'au moins deux tiers des députés du Parlement, qui compte 400 membres, selon la Constitution.

La commission de destitution multipartite doit encore mener une enquête avant toute initiative visant à organiser un vote de destitution. Aucun délai n'a été fixé à cet effet dans la déclaration du Parlement de lundi.

Les allégations contre Ramaphosa ont été formulées pour la première fois par un ancien chef de l'agence de sécurité de l'État sud-africaine, qui s'est présenté dans un commissariat de police en 2022 et a accusé le président de blanchiment d'argent et d'autres infractions liées à cette somme. Il est apparu que le vol avait eu lieu en 2020 et avait été tenu secret.

Ramaphosa a nié toute malversation et a déclaré que l'argent — en dollars américains — provenait de la vente légitime de buffles sur son ranch. Cependant, des questions ont été soulevées quant à la provenance de l'argent et à la raison pour laquelle il avait été caché dans un canapé.

Le rapport indépendant de 2022 indiquait qu'il existait un « doute légitime » quant à l'origine de l'argent, ainsi que des éléments suggérant que le montant était supérieur aux 580 000 dollars déclarés par Ramaphosa.

Il indiquait également que Ramaphosa avait utilisé le chef de son unité de protection présidentielle et d'autres personnes pour tenter de retrouver « subrepticement » les suspects.