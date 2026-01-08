Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : la présence de l'Iran aux manœuvres navales des Brics divise

Les membres du groupe des BRICS, lors du sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, le jeudi 26 juillet 2018.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Un navire de la marine iranienne doit accoster dans la baie de False Bay au Cap. Preuve de la participation de l’Iran aux manœuvres navales des Brics du 9 au 16 janvier dans les eaux territoriales sud-africaines.

Elles seront dirigées par la Chine avec la participation de la Russie, du Brésil, de l’Inde, de l’Egypte, de l’Ethiopie, de l’Iran, de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Indonésie.

Alors que Selon les responsables, le programme sera axé sur la sécurité maritime, l’entraînement à l’interopérabilité et la protection des principales routes commerciales, il fait déjà polémique en raison de la présence de l’Iran. Elle pourrait fragiliser davantage les relations entre Pretoria et Washington.

