L'Afrique du Sud va enquêter sur le rôle de l'Iran dans des manœuvres militaires des BRICS

Johannesburg, Afrique du Sud, 16 janvier 2026 - 13h07 (UTC + 1) - Le ministre sud-africain de la Défense a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les informations faisant état de la participation de l'Iran à des exercices navals, apparemment contre les instructions du président, a annoncé vendredi le ministère.

Cette enquête fait suite aux vives critiques formulées par les États-Unis à l'encontre des exercices menés la semaine dernière, qui ont rassemblé des navires chinois, iraniens, russes et émiratis au large du Cap. Les médias locaux ont rapporté que le président Cyril Ramaphosa avait donné instruction au ministre de la Défense de retirer les trois navires de guerre iraniens des exercices, qui ont eu lieu alors que le gouvernement iranien menait une répression meurtrière contre les manifestants.

On ignore dans quelle mesure l'Iran a participé, mais des images ont montré au moins un navire iranien en mer. Mardi, le ministère de la Défense a publié sur les réseaux sociaux une liste des participants, parmi lesquels figurait une corvette iranienne, mais cette publication a ensuite été supprimée. La ministre de la Défense, Angie Motshekga, avait « clairement communiqué » les instructions du président, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué qui ne précisait pas la nature de l'ordre du président, lequel n'a pas non plus été confirmé par son cabinet.

Une commission d'enquête examinera « si les instructions du président ont pu être déformées et/ou ignorées », a-t-il déclaré. Les forces de défense ont déclaré que les exercices menés par la Chine avec les pays de l'alliance BRICS visaient à « garantir la sécurité des voies maritimes et des activités économiques maritimes ». Jeudi, l'ambassade des États-Unis a critiqué la présence de l'Iran, la qualifiant de « particulièrement inadmissible » compte tenu de la répression des manifestations, qui, selon des observateurs indépendants, a fait des milliers de morts.

Ces exercices ont réuni des pays ayant des divergences diplomatiques majeures avec les États-Unis, à un moment où Pretoria cherche à améliorer ses relations avec Washington, qui ont été mises à mal. L'administration du président américain Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de mener des politiques anti-américaines et a boycotté le sommet du G20 qu'elle a accueilli en novembre, imposant également des droits de douane de 30 %.

En août, le bureau de Ramaphosa a réprimandé les forces de défense pour avoir autorisé le plus haut gradé du pays à se rendre en Iran, où il aurait appelé à une coopération en matière de défense. Cette visite n'a pas été utile, car l'Afrique du Sud menait « un exercice très délicat de réinitialisation des relations diplomatiques avec les États-Unis », a déclaré un porte-parole.