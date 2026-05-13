Liban : plusieurs régions touchées par des frappes israéliennes  

Des frappes israéliennes ont touché plusieurs régions du Liban alors que les deux pays doivent tenir des pourparlers directs aux États-Unis, dès jeudi.

Des drones israéliens ont frappé mercredi trois véhicules sur l'autoroute principale au sud de Beyrouth, tuant huit personnes, dont une femme et ses deux enfants, a indiqué le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions du sud du Liban, quelques heures après avoir ordonné l'évacuation des habitants de six villages du sud.

Le Liban et Israël doivent tenir une nouvelle série de pourparlers directs à Washington jeudi, alors que l'administration Trump fait pression pour une avancée décisive entre les deux voisins qui sont en état de guerre depuis la création d'Israël en 1948.

Le ministère de la Santé a confirmé dans un communiqué les trois frappes, mais n'a pas précisé le nombre de personnes présentes dans chaque véhicule.

Deux des attaques de drones de mercredi ont touché une autoroute reliant Beyrouth à la ville portuaire de Sidon, dans le sud, tandis qu’une troisième, selon l’agence de presse nationale, a frappé la ville de Saadiyat, près de cette autoroute très fréquentée.

Une quatrième frappe sur l'entrée nord de Sidon a eu lieu en début d'après-midi, touchant une voiture, selon les médias d'État.

Le ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine, a déclaré mardi aux journalistes que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 17 avril dernier, 380 personnes ont été tuées et 1 122 blessées.

Cela porte le bilan depuis le début de la guerre, le 2 mars, à 2 882 morts et 8 786 blessés.