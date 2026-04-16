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Moyen-Orient : Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Donald Trump s’exprime devant la presse avant de quitter la Maison Blanche, le 16 avril 2026 à Washington.   -  
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By Africanews

Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, après des échanges avec les dirigeants des deux pays.

Selon lui, cette trêve doit entrer en vigueur rapidement et durer dans un premier temps dix jours, avec l’objectif d’ouvrir la voie à un accord plus durable.

L’annonce fait suite à des discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun.

Washington indique vouloir poursuivre ses efforts diplomatiques pour transformer cette pause dans les combats en solution politique à long terme. Des responsables américains de haut niveau ont été chargés de poursuivre les échanges avec les deux parties.

Le président américain a également évoqué la possibilité d’une rencontre à la Maison Blanche entre les dirigeants israélien et libanais, ce qui constituerait une première.

Cet accord intervient après plusieurs semaines d’affrontements entre Israël et le Hezbollah, déclenchés début mars dans le cadre d’un conflit régional plus large.

Les frappes israéliennes au Liban ont causé d’importantes pertes humaines et déplacé plus d’un million de personnes, tandis que des combats se poursuivaient encore récemment dans le sud du pays.

Malgré l’annonce de la trêve, la situation reste instable sur le terrain. Des violences ont été signalées jusqu’aux dernières heures précédant l’accord.

Le Hezbollah a indiqué qu’il respecterait le cessez-le-feu, à condition qu’Israël mette fin à ses opérations militaires.

Du côté libanais, les autorités ont salué une avancée, tout en rappelant que l’arrêt des hostilités reste une priorité depuis le début du conflit.

Cette initiative diplomatique s’inscrit dans les efforts plus larges des États-Unis pour apaiser les tensions au Moyen-Orient, notamment dans le contexte des négociations en cours avec l’Iran.

Si elle se confirme, cette trêve pourrait constituer une première étape vers une désescalade dans la région, encore marquée par de fortes tensions.

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