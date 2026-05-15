Gaza : les habitants enterrent les victimes des frappes israéliennes de mercredi

Des habitants de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, se sont rassemblés jeudi pour les funérailles de deux Palestiniens tués la veille lors d’une frappe israélienne contre une veillée funèbre organisée dans la rue Al-Nuzha. Selon Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, des avions israéliens ont visé un groupe de civils participant à cette cérémonie de deuil, faisant également plusieurs blessés. Les proches des victimes ont transporté les corps à travers des ruelles bondées bordées d’immeubles détruits avant les prières funéraires. Des sources médicales locales ont indiqué qu’au moins quatre Palestiniens avaient été tués mercredi dans plusieurs frappes menées à travers l’enclave. Parmi eux figurent un homme de 25 ans à Jabalia et un civil touché près d’une clinique de l’ONU. Trois enfants ont aussi été blessés près de Khan Younès alors qu’ils ramassaient du bois de chauffage, selon des témoins. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 73 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre en octobre 2023. Bien qu’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis soit officiellement entré en vigueur le 10 octobre 2025, les autorités locales estiment que plus de 850 personnes ont encore perdu la vie depuis cette date dans des frappes aériennes et des combats sporadiques à travers le territoire.