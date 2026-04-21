Égypte-USA : consultations sur le Soudan, le Liban et la stabilité régionale

Réunis au Caire, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le conseiller américain Massad Boulos ont réaffirmé leur volonté de coordination face aux conflits au Soudan, au Liban et aux tensions impliquant Iran et États-Unis.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a appelé, lundi 20 avril au Caire, à intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Soudan, lors d’un entretien avec Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et africaines.

Selon la présidence égyptienne, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de « mobiliser toutes les médiations possibles » afin d’aboutir à un cessez-le-feu et de soulager une population frappée par une grave crise humanitaire depuis le déclenchement du conflit en 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide.

Le Caire a également salué les efforts internationaux, notamment la conférence de donateurs tenue à Berlin, qui a permis de mobiliser environ 1,5 milliard d’euros pour l’aide humanitaire. L’Égypte a réaffirmé sa position en faveur de la souveraineté et de l’unité du Soudan, tout en rejetant toute ingérence étrangère.

Les discussions s’inscrivent dans le cadre des efforts du « Quad » , États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte, qui tentent en vain, jusqu’à présent, de faire avancer un processus de paix.

Les échanges ont également porté sur la situation au Liban, où un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah a été conclu avec la médiation américaine. Le Caire et Washington ont salué les efforts diplomatiques en cours pour stabiliser la région.

Le président égyptien a par ailleurs réaffirmé que la sécurité hydrique de l’Égypte constitue une « question existentielle », dans un contexte de tensions persistantes avec l’Éthiopie autour du barrage de la Renaissance sur le Nil.

Enfin, les deux responsables ont évoqué les situations en République démocratique du Congo et dans la Corne de l’Afrique, appelant à éviter toute déstabilisation supplémentaire.

Le Caire et Washington ont conclu sur la nécessité de poursuivre la coordination et de privilégier les solutions politiques face à l’ensemble des crises régionales.