Londres : le rappeur Ghetts condamné à 12 ans de prison

Le rappeur britannique Ghetts a été condamné mardi 3 mars à douze ans de prison par la cour criminelle de Londres pour homicide par conduite dangereuse. L’artiste de 41 ans, de son vrai nom Justin Clarke-Samuel, avait plaidé coupable des faits.

Le 18 octobre 2025, il avait mortellement percuté un étudiant népalais de 20 ans, Yubin Tamang, alors que celui-ci rentrait chez lui à Woodford, dans l’est de Londres. Au volant d’une BMW, le rappeur avait poursuivi sa route sur près de 13 kilomètres sans appeler les secours.

L’enquête a établi qu’il roulait à 67 miles/h (environ 110 km/h) dans une zone limitée à 30 miles/h (48 km/h). Les images de vidéosurveillance ont également montré qu’il avait franchi six feux rouges, circulé sur le trottoir et percuté un motocycliste ainsi qu’un autre véhicule peu avant l’accident. Il conduisait avec 1,5 fois la dose autorisée d'alcool dans le sang.

Dans une lettre adressée à la famille de la victime, l’artiste a évoqué un « acte non intentionnel » et exprimé « ses regrets, sa honte et ses remords ». Déjà condamné à douze reprises par le passé, notamment pour vol qualifié, vol aggravé de véhicule et infractions routières, Ghetts était considéré comme un pionnier du grime, un genre musical à la croisée de la house et du rap.

Au cours de sa carrière, il a collaboré avec Stormzy et Ed Sheeran, et s’est produit à plusieurs reprises au festival de Glastonbury Festival, au Royaume-Uni.