France : le rappeur Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisé

France
Le rappeur franco-congolais Gims a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée, selon le parquet français anti-criminalité organisée (Pnaco).
La star de la musique française de son vrai nom Gandhi Djuna, a été interpellé à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle . Selon des informations révélées par Africa Intelligence, cette affaire concerne un réseau international de blanchiment utilisant des sociétés écrans pour fraude à la TVA, émettre de fausses factures et dissimuler l’origine de fonds illicites.
Cinq anciens trafiquants de drogue, seraient déjà mis en cause. L’enquête s’intéresserait notamment à un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, le Sunset Village Private Residences. Ce projet prévoit la construction de 117 villas somptueuses autour d’un lagon artificiel, avec un chiffre d’affaires potentiel estimé à 100 millions d’euros.
Son avocat, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité réagir pour l’instant.
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