Maroc : 20e édition de l'African Lion avec l'armée américaine

De hauts responsables militaires des États-Unis et de leurs principaux alliés africains ont regardé attentivement la poussière et les flammes s'élever des zones du désert du Sahara touchées par les tirs de chars et d'artillerie. Ils ont levé la tête tandis que les pilotes faisaient voler les F-16 en formation. Et ils ont écouté attentivement le personnel marocain et américain expliquer comment ils allaient établir des têtes de pont pour défendre la côte atlantique en cas d'invasion potentielle.

Ce scénario d'entraînement figurait parmi les sujets abordés lors d'African Lion, le plus grand exercice militaire conjoint annuel des États-Unis sur le continent, qui s'est achevé vendredi au Maroc.

Au cours des deux dernières semaines, quelque 8 100 militaires de près de trois douzaines de pays ont manœuvré en Tunisie, au Ghana, au Sénégal et au Maroc dans le cadre des jeux de guerre organisés cette année pour permettre aux armées de relever de nouveaux défis dans des régions de plus en plus instables.

Les généraux des États-Unis et du Maroc, qui ont accueilli la finale de cet événement de deux semaines, ont célébré le 20e anniversaire d'African Lion et la façon dont les partenariats entre les armées américaines et africaines se sont développés depuis sa création.

"Cet exercice s'est développé au fil des ans depuis 2004, non seulement en ce qui concerne le nombre de militaires multinationaux avec lesquels nous nous entraînons, mais aussi en ce qui concerne la portée de l'entraînement, qui s'est étendue au-delà de la simple sécurité", a déclaré le général Michael Langley, chef du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africa Command).

Mais malgré le spectacle des démonstrations à balles réelles et les remarques élogieuses de Langley et du colonel Fouad Gourani des forces armées royales du Maroc sur les partenariats, certaines régions d'Afrique deviennent de plus en plus dangereuses.

Au début de l'année, les Nations unies ont qualifié l'Afrique d'"épicentre mondial du terrorisme". Les décès liés aux groupes extrémistes ont augmenté de façon spectaculaire dans le Sahel, la région qui s'étend de la Mauritanie au Tchad.

Depuis 2020, des officiers militaires désillusionnés par les résultats de leurs gouvernements en matière de lutte contre la violence ont renversé des gouvernements démocratiquement élus au Mali, au Burkina Faso et au Niger et ont commencé à prendre leurs distances avec les puissances occidentales.

De 2021 à 2024, les militants ont tué plus de 17 000 personnes dans ces trois pays, selon les données du Armed Conflict Location & Event Data Project.

Les États-Unis restent fidèles à leur stratégie consistant à associer l'assistance en matière d'armement et le partage de renseignements à des initiatives destinées à stimuler les populations civiles et à renforcer les institutions.

Mais ils sont confrontés à une nouvelle concurrence. Des décennies après la fin du colonialisme, l'Afrique est à nouveau absorbée par les luttes entre grandes puissances, l'influence occidentale s'affaiblissant et les pays acceptant davantage de soutien économique et militaire de la part des entreprises chinoises et des contractants russes.

Lors de l'African Lion, l'armée américaine a présenté une partie de ce qu'elle offre aux pays confrontés à l'instabilité à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières. Outre les chars et les bombardiers, les exercices conjoints comprenaient des opérations et des exercices dans les hôpitaux de campagne, des évacuations médicales et de l'aide humanitaire.

L'exercice a mis l'accent sur une approche "pangouvernementale" pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, qui vont du changement climatique aux déplacements de population, plutôt que de se concentrer uniquement sur la puissance militaire.

"Il est important que nous ne soyons pas uniquement associés au fait de défoncer des portes", a déclaré le colonel Kelley Togiola, un chirurgien du commandement qui a participé à l'installation d'un hôpital de campagne aux côtés de médecins marocains dans le cadre de l'exercice. "En temps de crise, ces relations sont importantes."

Cette stratégie diffère de celle proposée par Africa Corps, le descendant de la société militaire privée Wagner, financée par l'État russe et dont le dirigeant Yevgeny Prigozhin est décédé l'année dernière. Pourtant, cette société a fait l'objet d'un examen minutieux depuis que des officiers militaires ayant participé à des exercices d'entraînement ont accédé à des postes de pouvoir après l'éviction de dirigeants démocratiquement élus dans des pays tels que la Guinée et le Niger.

Cameron Hudson, spécialiste de l'Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales, a déclaré que, quelle que soit l'ampleur des efforts déployés par l'armée américaine, l'accent mis sur la lutte contre le terrorisme continuera à donner du pouvoir aux chefs militaires dans toute l'Afrique de l'Ouest.

"La nature de l'aide à la sécurité est qu'elle est beaucoup plus visible, qu'elle a plus d'impact et qu'elle est manipulée par le bénéficiaire à des fins malveillantes", a déclaré M. Hudson. "Lorsque nous venons avec des entraînements et des jouets, nous renforçons au sein des sociétés ces dynamiques de pouvoir qui, à long terme, ne sont pas utiles à la consolidation d'un régime démocratique civil."

Malgré des exercices d'entraînement comme African Lion, les dirigeants militaires américains éprouvent des difficultés à prolonger leurs partenariats dans des endroits qu'ils considèrent depuis longtemps comme stratégiquement critiques. Des pays comme le Niger et le Tchad, qui ont participé à African Lion, ont accueilli des formateurs et des paramilitaires russes et ont demandé le retrait des troupes américaines.

Les responsables militaires américains soulignent qu'ils évaluent la menace de l'influence "malveillante" de la Russie et de la Chine, mais affirment qu'ils peuvent travailler dans des pays qui acceptent l'aide de leurs rivaux géopolitiques.

Jongler avec la lutte contre l'influence russe tout en s'opposant au renversement de dirigeants démocratiquement élus n'a pas fonctionné partout, d'autant plus que l'armée américaine assortit souvent de conditions la manière dont les pays peuvent mettre en œuvre les formations et les armes qu'elle leur fournit.

La législation américaine rend les gouvernements renversés par des coups d'État militaires inéligibles à une grande partie de l'aide, même si l'armée parle de partenariat égalitaire et de non-ingérence.

Rachid El Houdaigui, chercheur principal au Policy Center for the New South, a déclaré que les populations de jeunes en pleine croissance dans les pays d'Afrique de l'Ouest voulaient se forger de nouvelles identités politiques et étaient sceptiques à l'égard de l'Occident après des années d'insécurité.

"Les États africains considèrent que la diversité est favorable. Cela leur permet de choisir et leur offre de nombreuses possibilités", a-t-il déclaré à propos des pays du Sahel qui ont ouvert leurs portes à l'aide russe et chinoise.