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Cameroun : la loi rétablissant le poste de vice-président promulguée

Paul Biya, deuxième en partant de la droite, lève la main après avoir prêté serment pour un nouveau mandat à Yaoundé, au Cameroun, jeudi 6 novembre 2025.   -  
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By Ali Bamba

Cameroun

Le président camerounais Paul Biya a promulgué mardi une loi visant à rétablir le poste de vice-président dans ce pays d'Afrique centrale.

Le Parlement avait voté en faveur du rétablissement de cette fonction, il y a plus d'une semaine.

Cette loi prévoit que le vice-président assumera automatiquement la présidence si le président Paul Biya décède, démissionne ou se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions.

Âgé de 93 ans, Paul Biya dirige ce pays producteur de pétrole et de cacao depuis 1982 et est le plus vieux chef d’État en exercice au monde. Tout débat public sur son état de santé est interdit.

Désormais, le pays n'attend plus que la nomination du Premier vice-président depuis plus de 40 ans. Le Cameroun avait aboli ce poste en 1984 lors d'une révision constitutionnelle, le remplaçant par celui de Premier ministre.

Selon les législateurs, cette réintroduction marque le retour à une structure exécutive bicamérale visant à résoudre les problèmes de succession au plus haut sommet de l'État.

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