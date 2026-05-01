USA : 9 migrants de 4 pays africains expulsés vers le Cameroun

Neuf migrants originaires de quatre pays africains sont arrivés cette semaine au Cameroun après avoir été expulsés des États-Unis, dans le cadre d'un accord entre les deux pays, a déclaré jeudi à l'AFP l'un de leurs avocats.

Les personnes expulsées sont arrivées mercredi ; elles venaient du Ghana, d'Angola, d'Éthiopie et du Congo-Brazzaville.

Le Cameroun fait partie des nombreux pays africains qui ont accepté ces derniers mois de participer à un programme controversé permettant aux États-Unis d’envoyer des migrants sans papiers vers des pays tiers lorsqu’il existe des obstacles à leur renvoi dans leur propre pays.

Les six femmes et les trois hommes arrivés mercredi faisaient partie du troisième vol de ce type depuis janvier, rejoignant les 17 immigrants précédemment expulsés par les États-Unis vers le Cameroun, a déclaré à l’AFP Alma David, une avocate américaine spécialisée en droit de l’immigration.

Joseph Awah Fru, un avocat camerounais qui a suivi les deux premiers groupes après leur arrivée à Yaoundé, a confirmé mercredi à l'AFP l'arrivée de ce troisième vol. Selon le New York Times, Washington verse 30 millions de dollars au Cameroun pour sa participation à ce programme.

Les autres pays africains ayant conclu des accords similaires sont la Guinée équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Eswatini et la République démocratique du Congo (RDC).

La plupart de ces immigrants ne peuvent être expulsés vers leur propre pays par le système judiciaire américain pour des raisons de sécurité ; ils sont donc envoyés dans un pays tiers, qui peut alors les expulser.

Sur les 17 personnes précédemment expulsées vers le Cameroun, quatre ont été renvoyées dans leur pays d’origine : le Maroc, l’Angola et le Sénégal.

Les tribunaux américains avaient estimé que les craintes de deux femmes marocaines quant à leur sécurité en cas de retour au Maroc étaient fondées. Mais après avoir été renvoyées, elles vivent désormais dans la clandestinité, selon Awah.

Les 13 autres, qui séjournent dans un centre géré par les autorités camerounaises en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), pourront demander l'asile au Cameroun s'ils le souhaitent.

En septembre, Human Rights Watch a déclaré que ces expulsions, effectuées dans le cadre d'"accords opaques", violaient le droit international et devaient être rejetées.