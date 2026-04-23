Afrique du Sud : un rapport alerte sur le report de la sortie du charbon

Des groupes de défense des droits climatiques ont tiré la sonnette d’alarme mercredi, l’Afrique du Sud pourrait enregistrer 32 000 décès entre 2026 et 2050, en raison du report de la sortie du charbon.

Les auteurs du rapport estiment qu’un démantèlement des centrales dans les délais permettrait d’éviter ces décès. Or, le gouvernement sud-africain a prorogé l’année dernière, la durée d'exploitation de ses 14 centrales à charbon. Deux devraient rester opérationnelles jusqu'en 2050.

Le charbon fournissant 80 % de l'électricité, selon l'OCDE. Pas que, le secteur emploie plus de 90 000 personnes, justifiant les tergiversations des autorités, dans un pays où le taux de chômage était de plus de 27 % de 2000 à 2025.

L’Afrique du Sud a pourtant signé en 2021 un accord de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec les nations riches, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars.

Cette volonté affichée de s’éloigner de la production de l’électricité au charbon se heurte aux contradictions au sein du gouvernement.