Afrique du Sud : la compagnie d'électricité publique Eskom exclut les coupures d'hiver

La compagnie d'électricité publique sud-africaine Eskom a déclaré mercredi qu'elle ne prévoyait pas de procéder à des coupures d'électricité pendant les mois d'hiver de l'hémisphère sud, d'avril à août.

Eskom a fait part de ces prévisions dans un communiqué sur les perspectives électriques pour les cinq prochains mois, indiquant que son parc de centrales électriques est devenu plus fiable.

La société a procédé à ses dernières coupures d'électricité à l'échelle nationale, il y a environ un an, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l'époque où le problème était quasi quotidien.

Les difficultés d'Eskom à fournir de l'électricité à la plus grande économie d'Afrique ont freiné la croissance économique, et les renflouements répétés par le gouvernement ont mis les finances publiques sous pression. Mais outre le redressement spectaculaire de ses performances opérationnelles, la société a annoncé son premier bénéfice annuel en huit ans.

Eskom a déclaré mercredi avoir revu à la baisse son scénario de référence concernant les coupures de courant imprévues, les ramenant à environ 12 000 mégawatts pour les cinq prochains mois, contre 13 000 mégawatts dans les prévisions hivernales de l’année dernière.

« Même dans des conditions de stress accru, où les pertes imprévues avoisineraient les 14 000 mégawatts, le réseau devrait rester résilient, sans qu’aucun délestage (coupure de courant) ne soit prévu », a-t-elle déclaré.

Eskom a réduit sa dépendance au diesel dans ses centrales d’urgence, économisant ainsi environ 27 milliards de rands (1,64 milliard de dollars) par rapport à il y a trois ans, a-t-elle ajouté.

Eskom a déclaré qu'elle prendrait une décision entre juillet et septembre de cette année pour déterminer si de nouvelles capacités de production seraient mises en service à temps pour permettre la fermeture ordonnée de cinq de ses anciennes centrales à charbon.