Malawi : une ONG alimente les zones rurales en énergie solaire

Lorsque le soleil se couche à Kasakula, la vie quotidienne s'arrête. Aujourd'hui, l'énergie solaire apporte de la lumière, des opportunités et des nuits plus sûres à cette communauté rurale du Malawi.

Kasakula se trouve à moins de 200 kilomètres de la capitale du Malawi, mais ce n'est que maintenant que les habitants profitent de la liberté qu'apporte la lumière après la tombée de la nuit.

Cela permet à une nouvelle génération d'étudier et d'accéder à une meilleure éducation et à de meilleures perspectives de vie que celles dont disposaient leurs parents.

Selon la Banque mondiale, plus de 80 % des 21 millions d'habitants du Malawi vivent de la terre.

Malgré les tentatives de restructuration de l'économie, ce pays enclavé d'Afrique australe, n'a pas été en mesure de développer une industrie significative.

Le manque d'accès à une électricité fiable en est la principale raison.

À l'école de Chikoto, les enfants peuvent désormais passer leurs soirées à étudier dans les salles de classe, grâce aux avantages de la connexion à l'électricité solaire.

Ce changement a été réalisé par l'organisation caritative SolarAid.

"Avec la demande que je rencontre dans mon entreprise, j'envisage de me rapprocher d'un centre commercial, afin d'être plus proche de mes clients. Là, j'espère avoir accès au réseau électrique, en particulier pour la machine à coudre", explique-t-elle. "Mon objectif est d'avoir une machine électrique et de faire deux fois plus de travail.

SolarAid a achevé la collecte de fonds et installé gratuitement des systèmes d'éclairage solaire et de recharge de téléphone pour les 8 990 ménages de Kasakula, ainsi que pour les écoles et les entreprises, en août 2025.

Pour accéder à l'énergie solaire, les villageois paient une redevance journalière équivalente à environ six cents américains.

Le système n'est pas très sophistiqué - un petit panneau solaire monté sur les toits - mais SolarAid affirme que l'objectif est de créer un modèle commercial qui encourage les opérateurs privés.

Brave Mhonie, directeur général de SolarAid au Malawi, affirme que le projet fait déjà une différence dans la vie des gens.

"Nous avons l'électricité, aussi basique soit-elle, et nous voyons déjà des progrès potentiels et tangibles dans les communautés, dans les entreprises, dans l'éducation, dans la santé, et ce, à un niveau très, très basique", déclare-t-il. "Si nous l'avons fait, cela peut être fait partout ailleurs.

Comme pour un service public, SolarAid fournit l'infrastructure et gère toute la maintenance.

Les villages disposent de centres de réparation solaire et, en cas de problème, l'un des 84 agents de maintenance peut être dépêché sur place pour le résoudre.

Million Mafuta, directeur de l'électricité au ministère des ressources naturelles, de l'énergie et des mines, se félicite du succès rapide du projet solaire dans les villages ruraux.

"Actuellement, seuls 3,8 % de la population des zones rurales ont accès à l'électricité. Le gouvernement ne peut donc pas, à lui seul, atteindre tous les coins du pays", explique-t-il.

L'un des moyens d'encourager l'énergie solaire consiste à supprimer progressivement les droits d'importation sur les produits solaires. Ce processus se déroule par étapes depuis 2019.

Le prochain objectif de SolarAid est de faire passer le projet d'une autorité traditionnelle à sept, ce qui, selon l'organisation, permettrait à des dizaines de milliers de foyers supplémentaires d'avoir accès à l'énergie solaire.

Tifaya Kapuleni prépare le dîner pour sa famille - une bouillie de maïs appelée nsima.

Elle a désormais de la lumière à l'intérieur de sa maison et à l'extérieur, où elle dit que cuisiner est devenu plus facile.

Tifaya Kapuleni affirme que la lumière lui permet de se sentir plus en sécurité.

"Si un serpent s'introduit dans ma maison, je peux le voir", dit-elle. "Avec cette lumière allumée à l'extérieur, je me sens en sécurité lorsque je me promène dehors.

L'un des objectifs de développement durable des Nations unies est l'accès universel à une énergie propre et abordable d'ici à 2030, soit dans cinq ans seulement.

L'électrification du Malawi s'améliore, mais selon la Banque mondiale, seuls 23 % de la population ont accès à l'électricité.

Le reste de la population dépend de torches alimentées par des piles, de bougies et de lampes à pétrole.