Guerre au Moyen-Orient : "la situation autour du détroit d'Ormuz reste très incertaine"

Alors que le conflit au Moyen-Orient dure depuis plus de deux mois, la situation dans le détroit d’Ormuz est dans l’impasse. Les États-Unis maintiennent leur blocus sur les ports iraniens et affirment vouloir escorter tous les navires commerciaux qui souhaitent traverser le passage. De son côté, l’Iran menace de frapper tous bateaux qui tenteraient la traversée sans son accord.

Torbjorn Soltvedt, analyste senior spécialiste du Moyen-Orient chez Verisk Maplecroft, cabinet spécialisé dans l'analyse des risques, s'exprime sur l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz.

Selon le spécialiste, "l'intention de l'Iran est claire : frapper tout navire transitant par le détroit d'Ormuz qui ne suit pas la route approuvée". L'analyste ajoute que le blocus naval imposé par les États-Unis a très peu de chances de mettre fin au conflit.

La situation autour du détroit d’Ormuz "reste très incertaine", selon lui.

"L’Iran a clairement fait savoir qu’il avait toujours l’intention de mener des attaques contre les navires si ceux-ci ne coordonnent pas leurs déplacements directement avec les autorités iraniennes", a déclaré Torbjorn Soltvedt.

"Il est très encourageant de voir que la marine américaine semble s’impliquer un peu plus dans la protection des navires, au moins à travers le détroit d’Ormuz, mais tant les compagnies maritimes que les compagnies d’assurance doivent encore attendre de voir comment cela va se dérouler", a-t-il ajouté.

Le risque d'une guerre avec l'Iran a failli resurgir ce lundi lorsque les États-Unis ont tenté de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz pour la navigation commerciale. Cependant, le cessez-le-feu - bien que fragile - semblait tenir mardi, même après que les accusations des Émirats arabes unis qui affirment avoir été la cible de tirs de missiles et de drones iraniens sur leur territoire.

La fermeture du détroit par l'Iran — par lequel transite habituellement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel, ainsi que des engrais et autres produits pétroliers — a fait flamber les prix des carburants, ébranlé l'économie mondiale et s'est avérée constituer un atout stratégique majeur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre.

"Briser cette emprise priverait Téhéran d’un levier de pression majeur"

Depuis le 13 avril dernier, les États-Unis ont imposé un blocus naval des ports iraniens. Une initiative qui vise à asphyxier l'économie iranienne, principalement basée sur l’exportation du pétrole. La mesure ne serait pas vraiment efficace jusqu’à présent.

"Cette initiative à elle seule ne semble pas susceptible de rouvrir le détroit d’Ormuz", a déclaré Torbjorn Soltvedt.

"Cela ne peut réellement se faire que par un accord entre les États-Unis et l’Iran, ou par la reprise du conflit, dans le cadre duquel les États-Unis réduiraient considérablement la capacité de l’Iran à utiliser des drones et des missiles, ainsi que sa capacité à utiliser des bateaux pour perturber la navigation dans le détroit d’Ormuz."

Même si les États-Unis maintiennent que le cessez-le-feu est toujours en vigueur, il semble très fragile. Les deux parties multiplient les menaces et autres tentatives d'intimidation. Aucun nouveau pourparler de paix n’a été annoncé pour l’heure.