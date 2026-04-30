Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : Joseph Kabila sous sanctions américaines pour ses liens "étroits" avec le M23

Joseph Kabila à sa résidence de Kinyogote, à Goma, ville contrôlée par le M23, dans l'est de la RDC jeudi 29 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

République démocratique du Congo

Les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions contre l’ancien président congolais Joseph Kabila, accusé de contribuer à l’instabilité en République démocratique du Congo.

Joseph Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019, a été inscrit sur la liste noire de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’organisme américain chargé des sanctions économiques. Ces sanctions prévoient le gel de tous les avoirs que l’ex-chef d’État pourrait détenir aux États-Unis. Elles interdisent également aux citoyens et entreprises américaines d’entretenir des relations commerciales avec lui.

Washington reproche à Joseph Kabila de chercher à déstabiliser le gouvernement congolais en soutenant le groupe armé M23, ainsi que l’Alliance Fleuve Congo (AFC), présentée comme son bras politique.

L'ancien président aurait séjourné l’an dernier à Goma, dans l’est du pays, sous la protection du M23, un groupe rebelle actif dans cette région.

Ces accusations interviennent dans un contexte déjà tendu. Fin septembre, la justice congolaise a condamné Joseph Kabila à mort par contumace pour « complicité » avec le M23, un mouvement que Kinshasa accuse d’être soutenu par le Rwanda.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.