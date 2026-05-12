Mondial 2026 : ICE ne sera finalement pas présent dans les stades

L’agence américaine chargée de l’immigration et des douanes, ICE, ne sera finalement pas présente dans les stades lors de la coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Rodney Barreto, coprésident du comité d’organisation de Miami pour la Coupe du monde 2026, a apporté cette précision importante pour rassurer les supporters étrangers sur les dispositifs de sécurité prévus pendant le tournoi.

Ces dernières semaines, les déclarations de l’administration Trump et de l’ICE avaient suscité des inquiétudes.

Le directeur, Todd Lyons, avait notamment affirmé que l’ICE participerait au dispositif global de sécurité du Mondial.

Le coprésident du comité d’organisation de Miami pour la Coupe du monde 2026 a donc tranquillisé les supporters en assurant que le tournoi ne se transformerait pas en opération de contrôle migratoire et que l’objectif restait d’offrir une expérience sereine aux supporters venus du monde entier.

Rodney Barreto a également indiqué avoir échangé directement avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui lui a garanti une accélération des procédures de traitement des passeports et des visas afin d’éviter de longues attentes pour les visiteurs étrangers.

La Coupe du monde 2026 sera la plus grande de l’histoire avec 48 équipes participantes et des millions de supporters attendus à travers l’Amérique du Nord.