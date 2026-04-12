La Libye adopte son premier budget national unifié depuis 13 ans

Les organes législatifs rivaux de l'est et de l'ouest de la Libye ont signé un accord négocié par les États-Unis visant à unifier les dépenses publiques dans ce pays divisé pour la première fois depuis plus d'une décennie, a annoncé samedi la banque centrale.

Ce pays d'Afrique du Nord peine à se remettre du chaos qui a éclaté à la suite du soulèvement du Printemps arabe de 2011, qui a renversé le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi.

Il reste divisé entre un gouvernement reconnu par l'ONU, dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah et basé à Tripoli, et une administration orientale à Benghazi, soutenue par le chef militaire Khalifa Haftar.

« Cette mesure reflète un réel progrès vers l'unification de la politique budgétaire et le renforcement de la bonne gestion des dépenses publiques », a déclaré la banque centrale à propos du nouveau budget, qualifiant l'accord de « premier consensus sur l'unification des dépenses à l'échelle de la Libye depuis plus de 13 ans ».

L'accord a été signé par Issa Al-Arebi, représentant de la Chambre des représentants basée à Benghazi, et Abdul Jalil Al-Shawish, représentant du Haut Conseil d'État à Tripoli.

Bien qu'elle ait généré 22 milliards de dollars de recettes pétrolières l'année dernière – soit une hausse de plus de 15 % par rapport à l'année précédente –, la Libye est confrontée à un déficit en devises étrangères de 9 milliards de dollars, selon la banque centrale.

En janvier dernier, la banque a dévalué le dinar de près de 15 % pour la deuxième fois en moins d'un an, invoquant une série de problèmes, notamment l'absence d'un budget national unifié.

La banque centrale a déclaré que le nouvel accord renforcerait la stabilité financière du pays, saluant le « rôle positif des États-Unis dans le soutien aux efforts de médiation » entre les deux parties.

La Libye détient les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, avec environ 48,4 milliards de barils, et produit actuellement environ 1,5 million de barils par jour, tout en cherchant à porter sa production à deux millions.

M. Dbeibah a également remercié Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour les affaires arabes et africaines, pour avoir « soutenu les efforts de médiation qui ont conduit à cet accord ».

« Il s'agit d'une avancée porteuse de signes prometteurs, mais le véritable test réside dans l'engagement sérieux de toutes les parties, afin que cela se traduise par des résultats tangibles pour les citoyens dans leur vie quotidienne », a écrit M. Dbeibah dans un communiqué.