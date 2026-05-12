États-Unis : une Française détenue par l'ICE raconte son calvaire

Marie-Thérèse Ross a fait la douloureuse expérience d’être arrêtée et détenue par l’ICE. La Française de 85 ans raconte son calvaire.

À la tombée de la nuit, le silence s’est abattu sur le centre de détention pour immigrants de Louisiane où Marie-Thérèse Ross, âgée de 85 ans, était détenue — puis, les pleurs ont commencé.

"Des enfants qui pleuraient, et même des bébés", a déclaré Mme Ross, une veuve française d’un ancien combattant de l’armée américaine, dont l’arrestation le mois dernier dans le cadre de la répression de l’immigration menée par l’administration Trump a fait la une des journaux internationaux.

Mme Ross s’est confiée lundi au sujet de ses 16 jours éprouvants passés en détention après avoir été arrêtée le 1er avril en Alabama pour un prétendu dépassement de la durée de validité de son visa. Elle a bien voulu revenir sur l’histoire d’amour extraordinaire qui l’a amenée aux États-Unis sur le tard.

Cette expérience en détention, a-t-elle déclaré, l’a changée et a modifié sa vision de la politique.

Elle a été détenue dans un dortoir avec 58 femmes, pour la plupart des mères. "Certaines d’entre elles ne savaient pas où se trouvaient leurs enfants", a-t-elle déclaré. "Je pense que c’est terrible pour une femme de ne pas savoir où sont ses enfants."

Son arrestation en Alabama s’est déroulée si rapidement qu’elle a à peine compris ce qui se passait.

Cinq hommes, qui se sont présentés comme des agents de l’immigration, ont frappé à sa porte et à ses fenêtres à 8 heures du matin avant de la menotter et de la faire monter dans un véhicule, a-t-elle raconté. Marie-Thérèse portait encore son peignoir, ses chaussons et son pyjama lorsqu’elle a été emmenée.

Elle a été transférée deux jours plus tard dans un centre à Basile, en Louisiane.

À l’intérieur du centre de détention en Louisiane, Mme Ross a déclaré avoir été détenue avec 58 autres femmes dans un dortoir. Elle a décrit des règles strictes, des cris incessants de la part des gardiens et un traitement condescendant.

"Cet endroit était très, très bruyant car 58 femmes se trouvaient au même endroit", a-t-elle raconté.

"Tout le monde parlait fort pour que tout le monde puisse entendre ce qu’on disait, mais quand le silence s’installait, on pouvait entendre des enfants pleurer et même des bébés pleurer", a-t-elle déclaré. "Il y a des bébés dans cette prison."

De la solidarité dans la détresse

Malgré ces conditions, Mme Ross a décrit des moments de solidarité entre les détenues. "Pendant la nuit, si ma couverture glissait, je sentais une petite main la remettre en place", a-t-elle déclaré. "Je ne savais pas qui c’était, mais elles prenaient soin de moi parce que j’étais plus âgée qu’elles." Les femmes l’appelaient "grand-mère".

Elle a également conservé un bracelet d’amitié fait main que lui a offert une autre détenue avant son départ, un cadeau qu’elle porte encore aujourd’hui.

Le ministre français des Affaires étrangères avait publiquement appelé à sa libération, affirmant que les méthodes de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) n’étaient "pas conformes" aux normes françaises.

Seize jours après son arrestation, la Française a été libérée et se remet désormais de ses émotions dans une banlieue de Nantes, dans l’ouest de la France, avec sa famille.

Les membres de sa famille ont déclaré qu'elle souffrait encore de trous de mémoire et de détresse émotionnelle suite à sa détention.

Elle a déclaré vouloir bénéficier d’un suivi médical en France pour traiter des symptômes correspondant à un stress post-traumatique et qu’elle recevait un soutien.

Marie-Thérèse Ross déclare qu’elle continue à penser aux femmes qu’elle a rencontrées en détention, dont la plupart venaient d’Amérique du Sud. Beaucoup, a-t-elle dit, étaient des mères séparées de leurs enfants.

"Quand j’ai quitté cette prison en Louisiane, je leur ai dit que si j’avais un jour l’occasion de parler d’elles, je le ferais, pour les aider."

Tout a commencé par une histoire d'amour

Marie-Thérèse était entrée aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie avec William B. Ross, un soldat américain à la retraite qu’elle avait rencontré des décennies plus tôt alors qu’il était en poste en France dans les années 1950 et qu’elle était secrétaire à l’OTAN. Ils se sont mariés en avril 2025.

Après son décès de causes naturelles en janvier, un litige a éclaté au sujet de sa succession.

Un juge de l’Alabama a conclu que le beau-fils de Mme Ross, un fonctionnaire fédéral américain, serait intervenu pour obtenir son placement en détention par les services d’immigration.

Selon le département américain de la Sécurité intérieure, Mme Ross avait dépassé la durée de validité de son visa de 90 jours au moment de son arrestation.

Son arrestation et son expérience au sein du centre de détention ont changé sa façon de voir les États-Unis et leurs politiques d’immigration, a déclaré Ross. Son mari était un partisan de Trump et ils avaient l’habitude de regarder Fox News ensemble. Mais elle a été choquée d’apprendre par elle-même comment les immigrants sont traités dans les centres de détention.

Elle a déclaré qu’elle considérait auparavant les États-Unis comme un pays de liberté, où les gens ne sont pas arrêtés en raison de leur apparence, et où ceux qui sont détenus sont traités équitablement et avec respect.